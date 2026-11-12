รอยยิ้มนี้ที่รอคอย! usmile ดึง ออม กรณ์นภัส เป็น Friend of usmile คนแรกในไทย พร้อมจัดปาร์ตี้ชุดนอนฉลองความปัง
เตรียมตัวยิ้มกว้างกันได้เลย เพราะ usmile แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากประกาศเปิดตัว ออม กรณ์นภัส นักแสดงสาวที่เป็นเจ้าของรอยยิ้มสะกดใจ ให้มาดำรงตำแหน่ง Friend of usmile คนแรกของประเทศไทย ภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า WHEN u SMILE, WE SMILE ซึ่งเน้นย้ำความเชื่อที่ว่ารอยยิ้มของคนคนหนึ่งมีความหมายกับใครบางคนเสมอ และรอยยิ้มที่มีความหมายแบบนี้แหละที่ควรได้รับการดูแลให้ดีที่สุด
ออม กรณ์นภัส เป็นนักแสดงที่มีผลงานซีรีส์สร้างกระแสไปทั่วเอเชีย และมีฐานแฟนคลับซัพพอร์ตอย่างเหนียวแน่นทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งทางแบรนด์มองว่าไม่ได้มีแค่ความสำเร็จจากงานแสดงเท่านั้น แต่ตัวตนที่เป็นธรรมชาติ ความจริงใจ และความเป็นกันเองของออม คือสิ่งที่เชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างอบอุ่น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างออมกับแฟน ๆ ที่มักจะส่งต่อกำลังใจและความปรารถนาดีให้กันเสมอ
รอยยิ้มที่มากกว่าแค่การแสดงออก
สำหรับแฟนคลับแล้ว รอยยิ้มของออมไม่ใช่แค่ภาพที่สวยงาม แต่เป็นทั้งความสุข ความทรงจำ และกำลังใจที่ทำให้คนมองยิ้มตามได้ ข้อความที่แฟน ๆ มักส่งให้ออมสะท้อนถึงความห่วงใยที่อยากเห็นคนที่รักมีความสุขจริง ๆ
ขณะเดียวกัน แนวคิดของแบรนด์และออมมองว่า การรักรอยยิ้มของใครสักคนไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับให้เขายิ้มตลอดเวลา แต่คือการอยากให้เขาได้เป็นตัวเอง รู้สึกสบายใจ และมีความสุขในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตาม ซึ่งจุดนี้เองที่กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่าง ออม แฟนคลับ และ usmile ที่เชื่อว่าความมั่นใจที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากความสุขภายใน
ส่งต่อความห่วงใยผ่านสุขภาพช่องปาก
แคมเปญ WHEN u SMILE, WE SMILE ต้องการสะท้อนความสัมพันธ์ของการส่งต่อรอยยิ้มจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน เหมือนที่แฟน ๆ คอยเป็นเบื้องหลังรอยยิ้มของออม ทาง usmile จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้อย่างมั่นใจและเป็นตัวเองในทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มจากความรัก หรือช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่ได้แบ่งปันร่วมกับใครสักคน
ทางด้าน ออม กรณ์นภัส ได้เผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ usmile เพราะประโยคที่ได้ยินจากแฟน ๆ บ่อยที่สุดคือการบอกให้ยิ้มเยอะ ๆ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่ามีคนคอยเป็นห่วงและอยากเห็นเธอมีความสุขจริง ๆ และเธอมองว่าแคมเปญนี้พูดถึงความหมายของรอยยิ้มซึ่งตรงกับเรื่องราวในชีวิตของเธอกับแฟน ๆ แบบเป๊ะ ๆ
เตรียมชุดนอนให้พร้อมกับปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
เพื่อเป็นการต่อยอดความหมายของแคมเปญ usmile เตรียมจัดกิจกรรม A SMILE WE WANT TO KEEP — Pajama Party with ORM ซึ่งเป็นปาร์ตี้ชุดนอนที่จะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับออมในบรรยากาศที่สบายและเป็นกันเอง โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2026
กิจกรรมนี้จะเปิดรับผู้โชคดีทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น usmile Special Fans 20 คน และ Lucky Fans 10 คน โดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ในการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ และสร้างความทรงจำร่วมกัน ซึ่งใครที่อยากลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมสามารถติดตามเงื่อนไขและวิธีร่วมกิจกรรมได้ทาง Social Media ของ usmile Thailand
หลังจากนี้ ออม ในฐานะ Friend of usmile จะมีคอนเทนต์และกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งแคมเปญ เพื่อร่วมส่งต่อเรื่องราวของรอยยิ้มและความมั่นใจในการดูแลช่องปากที่ถูกต้อง
งานนี้ใครที่อยากไปปาร์ตี้ชุดนอนกับคุณออม ต้องรีบเช็กเงื่อนไขด่วน อย่าปล่อยให้หลุดมือล่ะ!