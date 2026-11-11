DC Studios เปลี่ยนตัวบอส! Jeremy Latcham นั่งแท่นประธานคนใหม่แทน James Gunn และ Peter Safran
DC Studios ประกาศเปลี่ยนตัวผู้บริหารครั้งใหญ่ โดย James Gunn และ Peter Safran เตรียมพ้นจากตำแหน่งบริหารในวันที่ 1 ธันวาคม 2026 นี้ หลังจากรับหน้าที่ดูแลสตูดิโอมานานสี่ปี โดยได้ Jeremy Latcham อดีตผู้บริหารจาก Marvel เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่
ยุคใหม่ของ DC ภายใต้การนำของ Latcham
สำหรับบทบาทของ Jeremy Latcham ตามที่ Skydance ระบุไว้คือการเข้าดูแลงานในส่วนของภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแอนิเมชันของ DC แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ การผลิต การจัดการบุคลากร ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ โดยเขาจะรายงานตรงต่อ Dana Goldberg และ Josh Greenstein ซึ่งเป็นประธานร่วมของ Skydance Motion Picture Group
ทางด้าน David Ellison และ Ynon Kreiz ซีอีโอร่วม ได้ออกแถลงการณ์ขอบคุณ James และ Peter ที่ช่วยเปิดยุคใหม่ให้ DC Studios และพาสตูดิโอผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ รวมถึงการปรับรากฐานใหม่จนสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมชื่นชมในความทุ่มเทและความมุ่งมั่นที่มีต่อแบรนด์ในตำนานนี้
Ellison และ Kreiz ยังมั่นใจว่าการส่งต่องานครั้งนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะ Jeremy เป็นหุ้นส่วนสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับทั้งคู่มาอย่างยาวนาน และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ Latcham เพื่อสร้างการเล่าเรื่องของ DC รุ่นถัดไปเพื่อแฟนๆ
ขณะที่ Latcham เปิดเผยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้นำ DC Studios เข้าสู่ยุคถัดไป โดยมองว่าตัวละครของ DC คือหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัฒนธรรมป๊อปอเมริกัน และยอมรับว่าการนำตัวละครเหล่านี้มาสู่จอเพื่อให้ทั้งแฟนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้มองข้าม
เบื้องหลังความสัมพันธ์และงานที่ยังค้างอยู่
ความเชื่อมโยงระหว่าง Latcham และ Gunn นั้นมีมานานแล้ว โดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์ Guardians of the Galaxy เมื่อปี 2014 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Gunn ก้าวขึ้นเป็นผู้กำกับระดับ A-list ก่อนที่จะกลายมาเป็นการเปลี่ยนตัวผู้บริหารในครั้งนี้
หลังจากก้าวลงจากตำแหน่งบริหาร ทั้งคู่มีแผนจะกลับไปลุยงานสายสร้างสรรค์แบบเต็มเวลา ซึ่ง James Gunn ได้ระบุผ่าน Instagram ว่างานบริหารนั้นเป็นเรื่องที่ "ยากลำบาก จะพูดให้เบาที่สุดก็ได้" และยอมรับตรงๆ ว่าไม่ชอบงานลักษณะองค์กร โดยทิ้งท้ายแบบขำๆ ว่าขอบคุณ Peter ที่ช่วยรับแรงกระแทกส่วนใหญ่ไปแทน
อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ยังมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะภาพยนตร์ Man of Tomorrow ซึ่งเป็นภาคต่อ Superman ของ Gunn ที่อยู่ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำและมีแผนจะฉายในปีหน้า รวมถึงภาพยนตร์ The Batman: Part II ที่ Gunn และ Safran ยังคงเป็นผู้อำนวยการสร้างและมีกำหนดฉายในปี 2028 นอกจากนี้ยังมีซีรีส์ภาคแยก The People v. Gorilla Grodd ที่อยู่ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำเช่นกัน
ทิ้งทวนผลงานสี่ปีและการวางรากฐาน
ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง James และ Peter ได้ปล่อยผลงานออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ Superman, Supergirl และ Clayface รวมถึงซีรีส์ The Penguin, Peacemaker ซีซัน 2 และ Lanterns พร้อมทั้งวางแผนงานระยะยาวครอบคลุมหนึ่งทศวรรษที่ยังคงดำเนินต่อไป
ทั้งคู่เล่าถึงช่วงเริ่มต้นว่าเมื่อสี่ปีก่อนตั้งใจจะรวม DC ไว้ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์เดียว โดยนำ Superman กลับมาเป็นหัวใจหลักและเล่าเรื่องผ่านตัวละครอย่าง Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns และ Clayface ซึ่งพวกเขารู้สึกภูมิใจในทีมงานและนักแสดงที่ช่วยให้ความทะเยอทะยานนี้เป็นจริง
ก่อนการควบรวมกิจการ David Ellison เดินทางไปกองถ่าย Man of Tomorrow ซึ่งถูกมองว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อทั้งคู่ และมีรายงานว่าแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อเคยบอกสื่อว่า Ellison ให้ทั้งคู่ทำงานตามแนวทางเดิมต่อไป ส่วน Gunn บอกสื่อเมื่อเดือนก่อนว่า Ellison รับทราบวิสัยทัศน์โดยรวมและปฏิบัติกับพวกเขาดีมาก
ปิดท้ายด้วยความลับที่ Gunn เพิ่งเปิดเผยใน Instagram เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า เขากำลังเขียนภาพยนตร์ DC อีกเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ โดยยืนยันว่าตัวละครที่พวกเขาสร้างไว้จะมีเรื่องราวต่อไปแม้พวกเขาจะพ้นตำแหน่งบริหารไปแล้ว
จะรอดูเลยว่าพอเปลี่ยนมือมาเป็นคนจาก Marvel แล้ว กลิ่นอายของ DC จะเปลี่ยนไปทางไหน หรือจะยิ่งปังกว่าเดิม!