มะนิลาเตรียมรับแรงกระแทก! เบ็คกี้ปล่อยผังทัวร์ 'unspoken' ปักหมุด 13 ธันวาคมนี้
เบ็คกี้ รีเบคก้า จัดหนักให้แฟนชาวฟิลิปปินส์ด้วยการปล่อยผังงานแฟนคอนเสิร์ต "REBECCA ARMSTRONG 'UNSPOKEN' TOUR IN MANILA" เรียบร้อยแล้ว โดยจะปักหมุดเจอกันวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2026 เวลา 17.00 น. ที่ Samsung Hall งานนี้บอกเลยว่ารูปแบบการจัดไม่ซ้ำที่ไหนแน่นอน
ใครที่เล็งไว้เตรียมตัวให้พร้อม เพราะจะเปิดขายบัตรวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กดได้ทาง SM Ticketmaster หรือเว็บไซต์ ticketmaster โดยมีบัตรให้เลือก 3 ราคา คือ 13,500 / 9,500 และ 5,000 เปโซฟิลิปปินส์ ซึ่งแต่ละระดับราคาก็จะมีสิทธิพิเศษแตกต่างกันไป
ทัวร์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ REBECCA ARMSTRONG 'UNSPOKEN' 1ST WORLD TOUR ซึ่งเป็นการทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของเบ็คกี้ โดยนอกจากมะนิลาแล้ว ยังมีอีก 5 เมืองใหญ่ที่คอนเฟิร์มแล้วอย่าง เม็กซิโกซิตี้, กัวดาลาฮารา, ลิมา, ซานติเอโก และเซาเปาโล และเห็นว่าจะมีเมืองอื่นๆ ตามมาอีกในภายหลังด้วย
บอกเลยว่างานที่ฟิลิปปินส์รอบนี้ต้องห้ามพลาดจริงๆ เพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสโชว์ของเธอที่นั่น เตรียมวอร์มนิ้วรอสู้กับ Ticketmaster ได้เลย!