ลืมน้ำส้มสายชูไปได้เลย! เผยทริคซักสนีกเกอร์ให้กริบด้วยของในครัว
สนีกเกอร์คู่ใจมักจะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษในการดึงดูดฝุ่นและคราบสกปรกได้ถูกจังหวะเสมอ จนบางทีเห็นแล้วท้อจนอยากทิ้ง แต่ก่อนจะไปพึ่งสูตรน้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาที่ทำตามกันมา ลองหันไปมองในครัวดู เพราะคำตอบที่ง่ายที่สุดคือน้ำยาล้างจานนั่นเอง
น้ำยาล้างจานไม่ใช่แค่เอาไว้ล้างจาน แต่เป็นตัวช่วยชั้นดีในการกำจัดคราบสกปรกประจำวันและคราบมันบนพื้นผิวต่างๆ ทำให้เราไม่ต้องไปหาซื้อน้ำยาทำความสะอาดราคาแพงหรือเตรียมอุปกรณ์ให้วุ่นวาย แค่มีน้ำอุ่น น้ำยาล้างจานไม่กี่หยด และแปรงขนนุ่ม ก็สามารถรีเฟรชรองเท้าให้กลับมาสะอาดได้ง่ายๆ
ขั้นตอนการทำความสะอาดฉบับง่าย
เริ่มแรกให้ถอดเชือกรองเท้าออกก่อน จากนั้นสะบัดหรือใช้แปรงปัดฝุ่นออกจากรองเท้าเบาๆ ขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมน้ำยา โดยใส่น้ำอุ่นลงในชามแล้วหยดน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อย จากนั้นคนให้เข้ากัน
ใช้แปรงขนนุ่มหรือผ้าสะอาดจุ่มลงในส่วนผสม แล้วเริ่มขัดบริเวณที่สกปรกเบาๆ หากเจอคราบที่ฝังลึกให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมแต่ห้ามออกแรงกดแรงเกินไป เพราะอาจทำให้รองเท้าเสียหายได้
เมื่อขัดเสร็จแล้ว ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดคราบฟองสบู่ออกให้หมด และที่สำคัญที่สุดคือต้องปล่อยให้รองเท้าแห้งเองตามธรรมชาติ ห้ามนำไปตากบนเครื่องทำความร้อนหรือแหล่งความร้อนแรงๆ เพราะอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลเสียต่อวัสดุของรองเท้าได้
ข้อควรระวังก่อนเริ่ม
ต้องยอมรับว่าสนีกเกอร์แต่ละคู่ทำจากวัสดุที่ต่างกัน ดังนั้นก่อนจะเริ่มลงมือ ให้เช็กคำแนะนำการดูแลจากผู้ผลิตก่อนเสมอ และควรทดลองใช้น้ำยากับจุดเล็กๆ ที่ไม่เป็นที่สังเกตก่อน เพื่อดูว่าวัสดุนั้นๆ ทนต่อการทำความสะอาดวิธีนี้หรือไม่ โดยเฉพาะรองเท้าที่ทำจากหนังกลับ (Suede) หนังแท้ หรือวัสดุที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้องการการดูแลที่พิเศษกว่าปกติ
ครั้งหน้าถ้าเห็นสนีกเกอร์เริ่มเยิน ไม่ต้องรีบไปไถหาแฮกแปลกๆ ใน TikTok ให้ปวดหัว ลองใช้น้ำยาล้างจานในครัวดู อาจจะจบงานได้ไวกว่าที่คิด แค่ต้องมีความอดทนและเลือกวิธีให้เหมาะกับวัสดุรองเท้าเท่านั้นเอง