กานต์ ทศน เตรียมบวช 5 ธันวาคมนี้ พร้อมเตือนสติสายบุญอย่าทำตามกระแส
กานต์ ทศน นักร้องลูกทุ่งหนุ่ม เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 5 ธันวาคม 2026 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยตั้งใจบวชเรียนเป็นเวลาประมาณ 17 วัน เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ มาตลอดทั้งปี ส่วนใครที่อยากรู้ว่าใครจะได้เป็นคนถือหมอน งานนี้เจ้าตัวขอให้แฟนๆ รอไปลุ้นกันเองในวันงาน
นอกจากเรื่องงานบวชแล้ว กานต์ยังได้ออกมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับกระแสสังคมเรื่องการเปิดรับบริจาคและการทำบุญของมูลนิธิต่างๆ ในปัจจุบัน โดยให้สติว่าการทำบุญที่แท้จริงควรทำเท่าที่กำลังตัวเองไหว ไม่เบียดเบียนตัวเอง และยึดความสบายใจเป็นหลัก
สำหรับเรื่องการเปิดรับบริจาคในนามส่วนตัว กานต์ย้ำว่าความโปร่งใสและการตรวจสอบได้คือสิ่งสำคัญที่สุด ต้องมีการแจ้งยอดเงินที่ชัดเจน ปิดยอดเป็นรอบๆ และแสดงหลักฐานการนำเงินไปใช้จริงแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารสัตว์หรือช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน โดยจะต้องไม่มีเงินตกค้างอยู่ในบัญชีอย่างเด็ดขาด
เห็นด้วยนะที่บอกว่าทำบุญเอาที่ไหว เพราะถ้าทำแล้วลำบากตัวเองมันก็ไม่ใช่ความสบายใจแล้วป่ะ ส่วนเรื่องคนถือหมอนนี่แหละที่น่าลุ้นที่สุด ใครจะมาเซอร์ไพรส์นะ!