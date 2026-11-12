หัวใจกลับมาสีชมพู! หญิงลี เปิดใจมีรักใหม่กับหนุ่มไทบ้านอายุน้อยกว่า 3 ปี
ลูกทุ่งสาว หญิงลี ศรีจุมพล ออกมาเปิดหมดเปลือกเรื่องหัวใจว่าตอนนี้กลับมาเป็นสีชมพูแล้ว หลังจากศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการสไตล์ไทบ้านที่อายุน้อยกว่า 3 ปี มาประมาณหนึ่งปี
เจ้าตัวเผยว่าพอเข้าสู่วัยเลขสี่ ก็เริ่มต้องการความอบอุ่นและความปลอดภัยในชีวิต เลยตัดสินใจเปิดใจรับรักครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายชายเข้ามาช่วยเติมเต็ม เยียวยาความรู้สึก และคอยซัพพอร์ตงานเบื้องหลังให้ด้วย
ถึงแม้แฟนหนุ่มจะค่อนข้างขี้อายและยังไม่ชินกับการออกสื่อ แต่ก็เป็นเสาหลักและกำลังใจสำคัญที่ทำให้หญิงลีพร้อมเดินหน้าลุยงานในวงการบันเทิงต่อไป
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก