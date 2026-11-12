หงเสนคลุกฝุ่น เปิดตัวเดือดจัด! แฟนคลับแห่ดันแฮชแท็กขึ้นอันดับ 1 X ไทย
งานเปิดตัวซีรีส์วายสายบู๊ย้อนยุคปี 1956 เรื่อง “หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters” จาก GMMTV ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ สร้างปรากฏการณ์ความเดือดจนแฮชแท็ก #LoversAndGangstersEP1 พุ่งทะยานขึ้นอันดับ 1 บน X ในประเทศไทยและหลายพื้นที่ทั่วโลก หลังจากที่บัตรเข้างานถูกขายหมดอย่างรวดเร็ว
เปิดงานด้วยความฟินจากโชว์เพลงของสองคู่ซี้ เกรท-ไบร์ท และ ฟอส-บุ๊ค ก่อนจะระเบิดความมันส์ร่วมกันในเพลง “มีเธอดีกว่า” จนแฟนๆ กรี๊ดลั่นฮอลล์ โดยมี เลโอ โซสเซย์ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
ทางด้านนักแสดงนำอย่าง ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล, เกรท-สพล อัศวมั่นคง และ ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ พร้อมด้วยผู้กำกับ โม-กัลยกร นาวารัตน์ ได้ขึ้นมาพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานที่ท้าทายของซีรีส์รสชาติใหม่เรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมี มาร์ค ณฐริศร์ และ พร้อม ทีปกร ที่มาร่วมให้กำลังใจในงานด้วย
ปิดท้ายความประทับใจด้วยโชว์พิเศษจาก ข้าวตัง ธนวัฒน์ ที่มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ชื่อ “ใจโหด” (Fearless) ก่อนที่ทุกคนจะร่วมชมซีรีส์ตอนแรกไปด้วยกัน
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ สามารถติดตามชม “หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 และดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน oneD เวลา 21.30 น.
บอกเลยว่าย้อนยุคแบบนี้แต่ความฟินคือทันสมัยมาก ใครยังไม่ดูรีบไปตำด่วน!