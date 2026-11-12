ใจฟู! ตน ต้นหน ลงรูปคู่ย้อนวันเกิด ตู ต้นตะวัน พี่น้องคู่นี้คือดีงาม
มาแบบดื้อๆ แต่ใจฟูมาก เพราะ ตน-ต้นหน ตันติเวชกุล เพิ่งลงภาพคู่กับน้องสาว ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล เพื่ออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้แบบน่ารักสุดๆ แถมไม่ได้มีแค่รูปปัจจุบันนะ แต่จัดเต็มรวมไปถึงภาพวัยเด็กให้เราได้เห็นความตะมุตะมิของทั้งคู่ด้วย
งานนี้พี่ชายเขียนแคปชันซึ้งแต่แอบขำว่า "ความภูมิใจของบ้าน แฮปคับน้องสาว @tontawan" พร้อมเล่าความจริงที่หลายคนอาจไม่รู้ว่า ถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ช่วงหลังต่างคนต่างทำงานหนักจนนานๆ จะได้เจอกันที แถมยังทิ้งท้ายนัดน้องสาวว่าไว้มาถ่ายรูปกันใหม่
บอกเลยว่าโมเมนต์พี่น้องคู่นี้คือที่สุดของความลงตัว ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามในความสนิทกันขนาดนี้ เห็นใจทั้งคู่เลยว่างานยุ่งจริง แต่พอได้เห็นรูปคู่น่ารักๆ แบบนี้ก็ชื่นใจเนอะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก