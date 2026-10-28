ดราม่าสนั่น! แต้ว ณฐพร สั่งเบรกหนัง ‘ครุฑ นาคี’ หลังเจอตัดต่อฉากวาบหวิวทำเสียชื่อ
วุ่นกันทั้งกองเมื่อจู่ๆ ภาพยนตร์เรื่อง "ครุฑ นาคี" ต้องถูกเลื่อนวันฉายแบบกะทันหัน โดยบริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ออกแถลงการณ์แจ้งเลื่อนจากวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 แทน เพื่อจัดการตัดฉากบางส่วนที่ แต้ว ณฐพร พรประภา ร่วมแสดงออก หลังจากที่ตัวนักแสดงได้ส่งหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการ
CG ทำพิษจนต้องส่งจดหมายคัดค้าน
เรื่องนี้เริ่มจากทาง แต้ว ณฐพร และบริษัท มีรักษ์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาว่าจ้างนักแสดงลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 ได้ส่งหนังสือถึง บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เพื่อคัดค้านและไม่ยินยอมให้เผยแพร่ภาพการแสดงที่มีการตัดต่อในหนังเรื่องนี้ โดยระบุชัดเจนว่ามีการนำภาพการแสดงของแต้วไปใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกดัดแปลง จนทำให้ดูเหมือนว่าเธอมีการเปิดเผยร่างกายส่วนบนหรือบริเวณหน้าอก ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในตอนถ่ายทำ
ทางฝั่งนักแสดงมองว่าการดัดแปลงแบบนี้ทำให้เกิดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติคุณ รวมถึงทำให้ถูกดูหมิ่นและเกลียดชัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวนักแสดงอย่างแรง แถมยังทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่านั่นคือภาพจากการแสดงจริงของเธอด้วย ทางบริษัท มีรักษ์ 1 จำกัด และตัวแต้วจึงยืนยันว่าไม่เคยให้ความยินยอมในการตัดต่อภาพในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียงเช่นนี้ พร้อมเรียกร้องให้ทางค่ายหนังระงับและยุติการเผยแพร่ฉากเจ้าปัญหาทันที
ค่ายหนังโต้กลับแต่ยอมถอยเลื่อนฉาย
ทางด้าน บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีได้รับหนังสือคัดค้านเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 โดยระบุว่าก่อนเริ่มถ่ายทำนั้น บริษัทได้ชี้แจงทั้งบทบาท ลักษณะฉาก รวมถึงแนวทางการตัดต่อและดัดแปลงด้วยเทคนิคพิเศษให้ทราบแล้ว และยืนยันว่าได้ดำเนินงานโดยสุจริตภายใต้ขอบเขตที่ตกลงและขอความยินยอมจากนักแสดงก่อนเริ่มงาน จึงไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ว่าดำเนินการโดยมิชอบ และพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงหลักฐานต่างๆ ตามกระบวนการที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเคารพสิทธิรวมถึงศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน เมื่อได้รับข้อคัดค้านทางบริษัทจึงรีบดำเนินการประสานงานกับทีมผู้สร้าง ผู้จัดจำหน่าย และโรงภาพยนตร์อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขฉากที่เป็นประเด็นให้เสร็จทันก่อนฉาย จนนำมาสู่การเลื่อนวันฉายจากวันที่ 22 ตุลาคม 2026 มาเป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2026 เพื่อให้การปรับปรุงเป็นไปอย่างรอบคอบ
ปิดท้ายด้วยการที่ทางค่ายหนังย้ำว่าพร้อมจะหารือกับนักแสดงและผู้แทนด้วยความสุจริต และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ซ้ำภาพที่เป็นประเด็นคัดค้านนี้ เพื่อให้เรื่องจบลงด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เอาจริงป่ะ การใช้ CG มาเสกให้ดูเหมือนโป๊ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้เล่นเนี่ย มันเสี่ยงเกินไปไหม? เป็นเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ