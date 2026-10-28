เตรียมย้อนเวลา! Scarlet Heart Thailand ขนทัพตัวท็อปมาฟาดฟันความรักและอำนาจ 4 พ.ย. นี้
สิ้นสุดการรอคอยของจริง! GMMTV เตรียมส่ง Scarlet Heart Thailand ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา ซีรีส์พีเรียดสุดเข้มข้นที่ขนเอานักแสดงตัวท็อปมาประชันบทบาทกันแบบเชือดเฉือน ทั้ง ตู ต้นตะวัน, วิน เมธวิน, นนน กรภัทร์, เต ตะวัน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ ธนพนธ์ และ ฟอส จิรัชพงศ์ มาฟาดฟันทั้งเรื่องความรักและเกมชิงอำนาจ
เรื่องนี้เล่าถึง นาบุญ (รับบทโดย ตู ต้นตะวัน) หญิงสาวยุคปัจจุบันที่อกหักจนอธิษฐานขอรักแท้ แต่ดันโชคชะตาเล่นตลกส่งเธอย้อนเวลาไปอยู่ในร่างของ ฟองนวล หญิงสาวชั้นสูงแห่งเมืองอัลฬาวี ทำให้เธอต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามการแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้าชายทั้ง 7 อย่างเลี่ยงไม่ได้ บอกเลยว่าต้องลุ้นกันว่าเธอจะเปลี่ยนชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตไว้ได้ไหม
นอกจากแก๊งตัวท็อปแล้ว ยังมีนักแสดงคุณภาพร่วมเสริมทัพอีกเพียบ เช่น มิ้ลค์ พรรษา, พรีม ชนิกานต์, ป่าน ณัชชา, ไซซี รัตท์ริชา, อ้าย สรัลชนา, กบ ทรงสิทธิ์, อุ๋ม อาภาศิริ, ออร์แกน ราศี, เต้ ปิติศักดิ์ และ น้ำฝน สรวงสุดา โดยได้ ขนิษฐา ขวัญอยู่ มารับหน้าที่ผู้กำกับ
ปักหมุดรอชมความปังได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 และใครที่พลาดหรืออยากดูซ้ำ ย้อนหลังได้ที่แอป oneD เวลา 21.45 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2026 นี้
แค่เห็นลิสต์นักแสดงก็รู้แล้วว่างานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ ใครทีมเจ้าชายคนไหนเตรียมตัวไว้ให้ดี!