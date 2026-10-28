เอ๊ะยังไง? แจ็คกี้ ชาเคอลีน ขอมีแฟนวันเกิด แต่ ผจก. แอบสปอยล์ว่าไม่โสดแล้ว!
เกิดเรื่องให้ชาวเน็ตได้ลุ้นกันอีกแล้ว เมื่อ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ ฉลองวันคล้ายวันเกิดเมื่อ 21 ตุลาคม 2026 โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่พร้อมข้อความซึ้งๆ ขอบคุณคนสำคัญที่อยู่เคียงข้าง แต่จุดที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดอ่านคือประโยคทิ้งท้ายที่ว่า “ปีนี้ขอมีแฟนนะคะ 555555 อ่ะล้อเล้งงง” ซึ่งถึงจะรีบบอกว่าล้อเล่น แต่ก็ทำเอาแฟนๆ แห่เข้าไปแซวกันรัวๆ
แต่ความพีคไม่ได้จบแค่นั้น เพราะ หวานเจี๊ยบ ผู้จัดการส่วนตัวของแจ็คกี้ ได้ลงคลิปอวยพรวันเกิดผ่านไอจี พร้อมเขียนข้อความที่ชวนให้คิดไกลกว่าเดิมว่า "ปีนี้ไม่โสด ไม่เหงา ละเน๊าะ ดีใจด้วยค่า อิอิ" งานนี้บอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักมากว่า คำอวยพรนี้เป็นแค่การหยอกกันเล่น หรือเป็นการแอบบอกใบ้ความลับจากวงในกันแน่
ยิ่งถ้าใครตามข่าวจะรู้ว่าช่วงหลังๆ ชื่อของ ท็อป ทศพล ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับแจ็คกี้มาตลอด แถมมีกระแสเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันแบบจัดเต็ม พอมาเจอแคปชั่นของผู้จัดการรอบนี้เข้าไป ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ดูมีอะไรให้ลุ้นขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลย
สรุปคือตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นการหยอกล้อหรือเรื่องจริง แต่ที่แน่ๆ คือทีมสืบโซเชียลพร้อมทำงานเต็มที่แล้ว อยากรู้เลยว่าตกลงไม่โสดจริงไหม หรือแค่โดนแกงกันเล่นๆ นะงานนี้