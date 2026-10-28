Jeff Satur เตรียมโกอินเตอร์! เซ็นสัญญากับ Universal Music พร้อมจัดคอนเสิร์ตสเตเดียมครั้งแรก
เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ Jeff Satur กำลังจะพุ่งทะยานสู่ระดับโลกอย่างเต็มตัว หลังเซ็นสัญญาร่วมกับ Universal Music Southeast Asia ภายใต้ Universal Music Group
ความตื่นเต้นยังไม่หมดแค่นี้ เพราะมีแพลนจะปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 2 ในปี 2027 แถมยังจะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวระดับสเตเดียมครั้งแรกในไทย และวางแผนจะเดินสายเวิลด์ทัวร์อีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เริ่มต้นบทใหม่อย่างไร้พรมแดน และได้เจอพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจไอเดียของตัวเองจริงๆ
ส่วนฝั่งดนตรีอื่นๆ ก็มีความเคลื่อนไหวเพียบ เริ่มที่ KHSD THAITAY กับการกลับมาของ ขันเงิน เนื้อนวล (KH) และ เดย์ เนเมียว ธาน (SD) ที่ส่ง 2 เพลงโซโล่จากอัลบั้ม “Comes And Goes” ออกมาให้ฟัง โดยเพลง “Hustle Don’t Stop” ของ KH ได้ Flower.far มาร่วมฟีเจอริ่ง ส่วนเพลง “New Beginning” ของ SD ได้ Be Peerapat มาร่วมแจม
ทางด้านวง CHILAX ก็ปล่อยซิงเกิล “จบแบบนี้ดีสุดแล้ว” ซึ่งเป็นเพลงที่สองจาก EP “Echo” เล่าเรื่องความรักที่แม้ยังรักกันแต่ไปต่อไม่ได้ ถือเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกในรอบสองปี และเป็นครั้งแรกที่วงนิยามซาวด์ตัวเองว่าเป็น Cinematic Pop Rock
ส่วนวง GOODMOOD เปิดตัวไลน์อัพใหม่แบบ 4 คน โดยได้ มิน วรรษชล แก้วทองศรี (กีตาร์) และ เนอฟ นิชฌาน ปราโมชวงค์เจริญ (เบส) เข้ามาเสริมทัพ พร้อมส่งซิงเกิล “โปรดรับสาย (More Kiss)” ออกมาให้ฟัง
สายซีรีส์ต้องฟัง “ภาพฝันเลือนราง (Blur)” ซิงเกิลจาก กานต์ ณัฐชา เพลงประกอบซีรีส์ “Third Person ถ้อยรัก๊คำลวง” จาก North Star Entertainment ที่ถ่ายทอดความรู้สึกถึงความรักที่ความทรงจำอาจเลือนหายแต่ใจยังจำชัดเจน
ปิดท้ายด้วย กัน นภัทร ที่ร่วมงานกับ LOVEiS ENTERTAINMENT ส่งเพลง “พิราลัย” เพลงรักที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง ขุนแผนและนางพิมพิลาไลย ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย เจนจิรา เฉียงเอก และเพิ่มความละมุนด้วยเสียงแซกโซโฟนจาก Koh Mr.Saxman
รอฟังอัลบั้มใหม่ปี 2027 เลย จะปังขนาดไหนนะ?