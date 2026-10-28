เดียร์น่าคอนเฟิร์มหัวใจลิซ่าแข็งแรงปั๋ง หลังมีภาพคู่บลู พงศ์ทิวัตถ์ ลั่นน้องแฮปปี้เราก็แฮปปี้
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนจับตามองทันที หลังจากมีแฟนคลับตาดีเห็น ลิซ่า ลลิษา เดินกับ บลู พงศ์ทิวัตถ์ จนหลายคนเริ่มสงสัยว่าคู่นี้มีซัมติงอะไรหรือเปล่า ซึ่งล่าสุดเดียร์น่า ฟลีโป ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ โดยบอกว่าไม่ว่าน้องจะเป็นยังไงเธอก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอ เพราะทุกคนในกลุ่มเป็นเพื่อนกัน และขอให้โฟกัสที่ความสุขและการทำงานของลิซ่าเป็นหลัก พร้อมทิ้งท้ายแบบใจฟูว่า "น้องแฮปปี้เดียร์ก็แฮปปี้"
ส่วนเรื่องที่ว่าหัวใจของลิซ่าเป็นยังไงบ้าง เดียร์น่ามองว่าน่าจะแข็งแรงดี เพราะทุกครั้งที่เจอ ลิซ่าเป็นคนที่สดใสและส่งพลังบวกให้คนรอบข้างตลอด ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนก็ผ่านไปได้ดีเสมอ ส่วนเรื่องที่มีคนเชียร์หรือแซวเรื่องความสัมพันธ์นั้น เดียร์น่าบอกว่าก็อยู่ในระดับกลางๆ เพราะปกติไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันขนาดนั้น และเชื่อว่าเราไม่สามารถไปควบคุมความคิดของคนอื่นได้
นอกจากเรื่องหัวใจแล้ว เดียร์น่าเล่าด้วยความตื้นตันว่าตอนไปดูหนังของลิซ่าคือร้องไห้ตั้งแต่นาทีแรกที่หนังเริ่มเลย เพราะซาบซึ้งกับเสียงของคุณแม่ที่เล่าเรื่องราวเบื้องหลังและความทุ่มเทที่เลี้ยงดูลูกสาวให้มาถึงจุดนี้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น้องไม่เคยเล่าให้เดียร์น่าฟังมาก่อน ทำให้รู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่และอเมซิ่งมากที่คนไทยคนหนึ่งจะก้าวไปได้ไกลระดับโลกขนาดนี้
บอกเลยว่ามิตรภาพกลุ่มนี้คือดีย์! ใครจะชิปคู่ไหนก็ชิปไป แต่ถ้าเจ้าตัวแฮปปี้ เพื่อนก็แฮปปี้ด้วยแบบนี้ คือที่สุดแล้วป่ะ?