หลอนแบบคิวท์ๆ! Spooky Boo ผียักษ์ 40 เมตรบุกเซ็นทรัลเวิลด์ฉลองฮาโลวีน
ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์กลับมาคึกคักอีกครั้งกับงาน ‘Spooky Boo & Friends 2026’ โดยไฮไลต์คือการกลับมาของ Spooky Boo ผียักษ์สีขาวที่สูงถึง 40 เมตร ซึ่งเกิดจากไอเดียสุดล้ำที่เอาผ้าขาวมาคลุมต้นคริสต์มาสจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ งานนี้มีเหล่าผองเพื่อนสุดคิวท์มาร่วมด้วย เปลี่ยนพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นพิกัดถ่ายรูปต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ซึ่งเปิดให้ไปเยือนกันได้ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 31 ตุลาคม 2026
นอกจากจะไปโพสต์ท่ากับผียักษ์แล้ว ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดช่วงเทศกาล โดยเฉพาะสายปาร์ตี้ห้ามพลาดขบวนพาเหรดในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม ส่วนใครที่อยากเบิร์นแคลอรีแบบหลอนๆ ก็มีงาน Halloween Night Run ที่สวนปทุมวนานุรักษ์ในคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2026 ให้ได้ออกกำลังกายส่งท้ายคืนปล่อยผีกันแบบจัดเต็ม
บอกเลยว่าความสูง 40 เมตรนี่คือจึ้งมาก ใครสนใจก็แวะไปถ่ายรูปกันได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม