ฟันขาวมั่นใจ! เคน ภูภูมิ ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ยาสีฟัน D.Dent
D.Dent ยาสีฟันคนไทยหัวใจไทยทุ่มงบแบบปังๆ เปิดตัว TVC ตัวแรกโดยดึง เคน ภูภูมิ มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากมั่นใจกับรอยยิ้มและฟันสวย
รอบนี้แบรนด์มาพร้อมคอนเซปต์ D.Dent เข้าถึงทุกครัวเรือน มุ่งไปที่คนยุคใหม่ ทุกรุ่น ทุกวัย ทุกอาชีพ ตลอดจนทุกครอบครัว พร้อมปรับสูตรเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจในการยิ้มใสฟันสวย
สำหรับการถ่ายทำ TVC ครั้งนี้ ยังนำสองนักแสดงมากฝีมือที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่นมาร่วมแสดงด้วย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก