ปังไม่หยุด! บูม เทยกะทะ ผันตัวเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้ว
นาทีนี้ต้องยกให้เป็นช่วงขาขึ้นแบบสุดๆ สำหรับ บูม เทยกะทะ หรือ ยุทธภูมิ แก้วเข้ม ที่นอกจากจะเขย่าวงการไลฟ์ขายของจนกวาดเงินไปกว่า 30 ล้านบาท แถมแบรนด์ดังยังต่อคิวรอร่วมงานเพียบ ล่าสุดเจ้าตัวขอข้ามสายมาเป็นนักแสดงเต็มตัวในซีรีส์วายเรื่อง “The Last Lock of Love ล็อกสุดท้าย... คือนายคนเดียว” ซึ่งกำกับโดย มนัสณันท์ ซู
ในเรื่องนี้ บูม รับบทเป็น “จูน” เพื่อนสนิทสายซัพพอร์ตของนายเอก (ที่รับบทโดย น้องฉัตร เมกอัพอาร์ติสต์ชื่อดัง) ซึ่งคาแรกเตอร์จะมีความน่ารัก สู้คน และคอยปกป้องเพื่อนเสมอ เห็นว่าเล่นได้เป็นธรรมชาติจนแฟนๆ อินกันหนักมาก และความปังนี้เองที่ทำให้ผู้จัดซีรีส์ค่ายดังหลายแห่งเริ่มส่งบทสำคัญมาให้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ที่น่าประทับใจที่สุดคือ บูม ได้โพสต์คลิปตอนยืนอยู่หน้าป้ายโปรโมทซีรีส์ พร้อมเล่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กบ้านนอกที่เคยแค่คิดเล่นๆ ว่าอยากเป็นดาราและอยากขึ้นป้ายที่เมเจอร์รัชโยธิน ซึ่งตอนนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก แต่ใครจะเชื่อว่าสุดท้ายความฝันนี้จะเป็นจริงในฐานะนักแสดง
บอกเลยว่าจากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าตลก สู่การมีป้ายยักษ์เป็นของตัวเองแบบนี้ คือที่สุดของความภูมิใจแล้วป่ะ?