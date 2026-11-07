งานแน่นจนล้น! ภณ ณวัสน์ ปี 69 กวาดเรียบทั้งจอแก้วและจอเงิน
เปิดปีมาแบบสับกับ ยิหวาดาตัง ละครแนวแฟนตาซีศึกไสยเวทย์แดนใต้ที่ประกบกับ อแมนด้า ออบดัม ซึ่งตอนนี้คือละครหลังข่าวที่เรตติ้งพุ่งสูงสุดด้วย
ยังไม่ทันหายเหนื่อยก็ต่อด้วย ธาตรี ละครพีเรียดโรแมนติกแนวปลอมตัวสืบหาความจริงที่ได้ประชันกับ จีน่า ญีนา ซึ่งเพิ่งลาจอไปแบบประทับใจสุดๆ
ส่วนงานที่รอคอยมา 6 ปี ก็คือ เก็บแผ่นดิน ละครรีเมคในตำนานที่ ภณ ณวัสน์ ต้องสลัดลุคมาเป็นทหารผู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาติ ประกบคู่กับ อุ้ม อิษยา
ความฮอตยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะล่าสุดเปิดกล้องเรื่อง ที่ไหนคือบ้านที่น่านคือเรา กลับมาร่วมงานกับ ป๋าแจ๋ว ยุทธนา อีกครั้ง และรอบนี้ได้จับคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่าง เชอร์รี่ เข็มอัปสร เป็นเคมีใหม่ที่หลายคนรอคอย
ปิดท้ายด้วยการข้ามไปเล่นจอเงินใน พระไม้ หนังผีสยองขวัญที่รับบทเป็นตำรวจสายเป๊ะ เชื่อในหลักฐานมากกว่าไสยศาสตร์ และถือเป็นการประกบคู่กับ มุก มุกดา เป็นครั้งแรกด้วย
ถามจริง นี่คนหรือเครื่องจักรทำงาน ทำไมรับงานดุขนาดนี้!