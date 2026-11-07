มั่นใจเบอร์แรง! โต้ง บรรจง แย้มแผนปั้นภาคต่อ คุณยายวรนาฏ พร้อมดึง ใหม่ ดาวิกา กลับมาลุยต่อ
จัดเต็มแบบไม่ต้องรอฟีดแบ็ก! โต้ง บรรจง ผู้กำกับหนังพันล้าน ออกมาบอกกับ Variety ว่าเริ่มวางแผนสร้างภาคต่อของ คุณยายวรนาฏ ไว้แล้ว และที่สำคัญคือ ใหม่ ดาวิกา จะกลับมารับบทเป็น วรนาฏ ในภาคใหม่อย่างแน่นอน แม้ว่าตอนนี้หนังภาคแรกจะยังไม่เข้าฉายในวงกว้างก็ตาม
ความมั่นใจนี้พุ่งปรี๊ด เพราะทีมสร้างเชื่อว่าหนังจะสร้างปรากฏการณ์ได้ดีจนสามารถผลักดันให้มีภาคต่อได้ ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ โต้ง บรรจง และ ใหม่ ดาวิกา เดินทางไปร่วมเทศกาลหนัง Jakarta World Cinema 2026 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผลงานเรื่องนี้ได้รับเลือกให้ฉายปิดเทศกาลของปีนี้ด้วย
ส่วนรายละเอียดของ คุณยายวรนาฏ ภาค 2 ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาก และทางค่ายจีดีเอชก็ยังไม่ได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าน่าจะรอให้หนังภาคแรกลงโรงฉายในไทยวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ก่อน ถึงจะมีความคืบหน้าชัดเจนกว่านี้
สำหรับใครที่ยังไม่เก็ทว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร คุณยายวรนาฏ คือการนำบทประพันธ์คลาสสิก ทายาทอสูร ของ เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา มาตีความใหม่เป็นหนังจอใหญ่ครั้งแรก เล่าเรื่องราวการตามหาทายาทเพื่อสืบทอดอาถรรพ์คำสาปของหญิงชราที่หน้ายังสาวคงกระพัน โดยเป้าหมายคือหลานสาวที่เหมาะสมกับการรับช่วงต่อครั้งนี้
จะปังระดับตำนานหรือจะกี่ภาคดี ลองเดากันดู แต่บอกเลยว่าแค่นึกถึง ใหม่ ดาวิกา ในลุคคุณยายวรนาฏก็น่าขนลุกแล้ว