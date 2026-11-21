โนอึล ณัฐรัชต์ แฉยับ! ประสบการณ์สุดเฟล เที่ยวบินญี่ปุ่นถูกยกเลิกกลางดึก ปล่อยผู้โดยสารนอนพื้นสนามบิน
บอกเลยว่าอ่านแล้วจี๊ดแทน! เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อ โนอึล ณัฐรัชต์ นักแสดงหนุ่มที่เดินทางไปทำงานแฟนไซน์และท่องเที่ยวกับครอบครัวที่โตเกียว ต้องมาเจอกับประสบการณ์สุดช็อกหลังจากเที่ยวบินขากลับประเทศไทยถูกยกเลิกกะทันหันกลางดึก จนทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องระหกระเหินนอนบนพื้นสนามบินที่ทั้งเย็นและแข็ง โดยที่แทบไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่เลย
มหากาพย์การรอคอยที่จบลงด้วยการ 'ไล่'
จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายเริ่มจากเที่ยวบินที่มีกำหนด Boarding เวลา 19.45 น. ซึ่งโนอึลและผู้โดยสารคนอื่นนั่งรออยู่ที่เกตจนถึง 20.30 น. โดยตอนแรกก็คิดว่าแค่ดีเลย์ปกติ แต่พอถึง 21.00 น. กลับมีประกาศว่าเครื่องบินมีปัญหาทางเทคนิค ต้องรอช่างซ่อมและจะแจ้งอีกครั้งตอน 22.00 น. และพอถึงเวลานั้นก็ถูกบอกให้รอต่อไปจนถึง 23.00 น.
แต่ที่พีคคือพอถึง 23.00 น. สายการบินกลับประกาศยกเลิกเที่ยวบิน (Flight Cancelled) พร้อมสั่งให้ทุกคนรีบออกจากพื้นที่ทันทีเพราะสนามบินกำลังจะปิด! ทิ้งให้ผู้โดยสารยืนงงกันทั้งเกต ไม่รู้ว่าต้องไปรับกระเป๋าที่ไหนหรือจะมีมาตรการช่วยยังไง พอโนอึลเข้าไปถามพนักงานที่เคาน์เตอร์ พนักงานตอบว่าไม่รู้ แต่ขอให้รีบออกไปก่อน พร้อมบอกเหตุผลว่าอะไหล่ซ่อมเครื่องจะมาถึงเช้าวันถัดไป ซึ่งโนอึลตั้งคำถามแรงๆ ว่า ถ้าช่างรู้ว่าอะไหล่ไม่มาคืนนี้ ทำไมไม่แจ้งยกเลิกตั้งแต่ 20.00 น. เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาไปหาโรงแรมหรือจัดการที่พักได้ทัน เพราะการประกาศตอนดึกขนาดนี้มันทำให้ทุกคนแทบไม่มีทางเลือกเลย
การบริการระดับติดลบและคำตอบสุดช็อก
ความลำบากยังไม่หมดแค่นั้น เพราะหลังจากถูกไล่ออกจากเกต ทุกคนต้องเดินกลับเข้า ตม. อีกครั้งเหมือนเพิ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเพื่อไปรอรับกระเป๋าที่สายพาน ซึ่งใช้เวลานานมาก และเมื่อกัปตันและลูกเรือเดินลงมา ผู้โดยสารก็รุมสอบถามถึงทางออก แต่สิ่งที่เห็นคือลูกเรือผู้หญิงเดินก้มหน้าเลี่ยงออกไป ส่วนกัปตันและนักบินผู้ช่วยถูกรุมถาม โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เดินทางมากับเด็กๆ กว่า 100 คนที่มาแข่งหุ่นยนต์ ซึ่งถามกัปตันว่าเด็กๆ จะทำอย่างไรได้บ้าง แต่กัปตันตอบว่าพรุ่งนี้มีงาน แล้วก็เดินจากไปเฉยเลย ทำเอาโนอึลถึงกับอึ้งว่า แล้วผู้โดยสารคนอื่นไม่มีงานต้องทำกันหรือ ทุกคนต่างก็มีภาระและตารางงานที่ต้องกลับให้ตรงกำหนดทั้งนั้น
หลังจากนั้นเหลือเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นประมาณ 10 คนที่คอยจัดการผู้โดยสาร แต่แทนที่จะช่วย กลับกลายเป็นการพยายามไล่ให้ทุกคนออกไป มีทั้งการตะคอก การผลักดัน และการบอกให้ทุกคนออกไป แม้ผู้โดยสารจะพยายามถามเรื่องการจองตั๋วใหม่ หรือขอให้สายการบินจัดหาโรงแรมให้เพราะมีเด็กเล็กเดินทางมาด้วยจำนวนมาก แต่คำตอบคือให้ทุกคนออกไปก่อน โดยบอกว่าจะมีขนมและที่นอนให้ ซึ่งพอโนอึลถามว่าที่นอนอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่ตอบว่าให้เอาถุงนอนกับบิสกิตไปนอนกันเองบริเวณโซนด้านหน้าใกล้ประตูทางเข้าสนามบิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ปิดให้บริการแต่ราคาที่ต้องจ่ายคืออากาศที่หนาวจัด
จะฟ้องก็เรื่องของคุณ! จบที่นอนพื้นสนามบิน
ความพีคขั้นสุดคือเมื่อโนอึลถามเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษว่า "ถ้าคุณมีลูก หรือถ้าพวกเราเป็นครอบครัวของคุณ คุณจะยอมให้พวกเรานอนบนพื้นท่ามกลางอากาศหนาวแบบนี้จริงๆ เหรอ?" แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นกลับหัวเราะแล้วถามกลับ แถมยังมีพนักงานบางคนร้องเพลงเสียงดังด้วยท่าทีหงุดหงิด ซึ่งดูเหมือนเป็นการพยายามไล่ผู้โดยสารออกไปทางอ้อม
ส่วนเรื่องการขอเอกสารยืนยันการยกเลิกเพื่อขอเงินคืน เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ให้ไปจองตั๋วใหม่เองแล้วค่อยไปขอ Refund ที่ประเทศไทย และพอมีการพูดถึงเรื่องการร้องเรียน ก็ได้คำตอบในทำนองว่าจะฟ้องก็เรื่องของผู้โดยสาร จนสถานการณ์ตึงเครียดถึงขั้นเจ้าหน้าที่ขู่จะเรียกตำรวจมาไล่เด็กๆ และผู้โดยสารชาวไทยออกจากพื้นที่ สุดท้ายโนอึลและครอบครัวต้องจำใจรับถุงนอนกับบิสกิตไปนอนบริเวณประตูทางเข้าสนามบินที่พื้นเย็นจัด ซึ่งเขาเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากที่ต้องมาเจอสภาพอากาศแบบนี้
เหตุการณ์ลากยาวไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งโนอึลพบในแอปฯ ว่าเที่ยวบินถูกเลื่อนเวลาอีก 2 รอบ จาก 11.00 น. เป็น 15.00 น. และเมื่อไปที่เคาน์เตอร์เช็กอินก็ต้องเจอกับแถวที่ยาวเหยียด เพราะสายการบินนำผู้โดยสารที่ตกค้างมารวมกับผู้โดยสารเที่ยวเช้า ทำให้คนที่แทบไม่ได้พักผ่อนต้องมาต่อคิวท้ายแถวอีกรอบ บอกเลยว่าสภาพจิตใจและร่างกายคือไม่ไหวแล้วจริงๆ
ใครจะไปคิดว่าการเดินทางกลับบ้านจะกลายเป็นฝันร้ายขนาดนี้ เป็นใครก็คงจี๊ดจนสั่น ไม่ใช่สั่นเพราะหนาวนะ แต่สั่นเพราะโกรธ!