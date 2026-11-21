ลูกใครเนี่ย! น้องภู ลูกชายนุ้ย เชิญยิ้ม ใช้เงินเก็บตัวเองบินไปเรียน ป.โท ที่อังกฤษ
ต้องขอปรบมือให้ดังๆ กับความเก่งของน้องภู ลูกชายของตลกชื่อดัง นุ้ย เชิญยิ้ม และภรรยา ตั๊ก ศิริพร ที่บินไปเรียนต่อระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ประเทศอังกฤษเมื่อสองเดือนก่อน
งานนี้คุณพ่อนุ้ยออกมาคอนเฟิร์มให้ชัดๆ จะได้ไม่มีใครเข้าใจผิดว่าครอบครัวทุ่มเงินส่งเสียเต็มที่ เพราะจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือน้องภูควักเงินเก็บส่วนตัวที่สะสมมาตั้งแต่เด็กจากการเล่นละครและถ่ายโฆษณามาใช้เรียนเอง ซึ่งคุณพ่อบอกว่าอยากให้ลูกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ และยอมรับว่าพ่อแม่ไม่ได้เปย์อะไรมากมายอย่างที่หลายคนคิด
แต่ความภูมิใจก็มาพร้อมความห่วง เพราะช่วงสามสัปดาห์แรกที่ไปถึง น้องภูดันป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งคุณพ่อเล่าว่าระบบรักษาพยาบาลที่อังกฤษไม่เหมือนเมืองไทยที่จะขับรถไปโรงพยาบาลได้เลย แต่ต้องกักตัวรอแพทย์โทรมาเช็กอาการเป็นระยะ ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่กังวลใจสุดๆ ดีที่ยังมีวิดีโอคอลให้หายคิดถึงและช่วยบรรเทาความห่วงได้บ้าง
ส่วนเรื่องเรียนคุณพ่อนุ้ยบอกว่าปล่อยให้ลูกลุยเต็มที่ เพราะเนื้อหาวิชาการลึกเกินกว่าที่พ่อแม่จะเข้าใจ เวลาคุยกันเลยเน้นถามสารทุกข์สุกดิบและเรื่องชีวิตประจำวันมากกว่า ส่วนเรื่องเพื่อนก็ไม่กังวล เพราะระดับ ป.โท ทุกคนโตและมีความรับผิดชอบสูง ถือเป็นโอกาสดีที่ลูกจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆ
แถมคุณพ่อนุ้ยยังแอบแซวลูกชายว่าเป็นคนประหยัดขั้นสุด จะซื้อของทั้งทีต้องรอช่วงลดราคา ซึ่งนิสัยนี้ได้คุณยายมาเต็มๆ ทั้งที่ตัวคุณพ่อและภรรยาใช้เงินเก่งกว่าลูกและไม่ได้สอนเรื่องการเก็บออมเลยด้วยซ้ำ ส่วนอนาคตหลังเรียนจบจะทำงานหรือเรียนต่อ คุณพ่อนุ้ยบอกว่าพร้อมเคารพการตัดสินใจและจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแน่นอน
ประหยัดเบอร์นี้ สงสัยต้องขอสูตรเก็บเงินจากน้องภูบ้างแล้ว!