เมียน้ำ รพีภัทร โต้ดราม่า ยันไม่เคยปกป้องผัว แถมด่าตลอดชีวิต!
กลายเป็นประเด็นร้อนหลังดราม่าเช็กเกลียวระหว่าง น้ำ รพีภัทร และอินฟลูเอนเซอร์อย่าง ซอง ดูฮี ที่ลามไปถึงขั้นแจ้งความและออกรายการโหนกระแส ล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2026 มินตรา ภรรยาของน้ำ รพีภัทร ได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าตนไม่เคยพูดว่าสามีไม่ผิด และด่าสามีมาตลอด รวมถึงจะด่าต่อไปในอนาคตด้วย
งานนี้คุณภรรยายังแชร์ความในใจแบบติดตลกว่า ถ้าวันนั้นเธอไปด้วย น้ำ รพีภัทร คงได้เข้านอนตั้งแต่เที่ยงคืน ไม่ลากยาวไปถึงตี 3 ตี 4 แบบนั้น เพราะเธอจะด่าให้ยับและห้ามเมาเกินเที่ยงคืน พร้อมลากขึ้นห้องทันที ส่วนที่ไม่ได้ไปเพราะติดที่ต้องพาลูกไปโรงเรียน เธอเลี้ยงลูกและขับรถเองโดยไม่เคยมีพี่เลี้ยงหรือแม่บ้าน ซึ่งเธอเขียนว่า "ชีวิตตตตตตต อึด ทึก ทน แท้"
ส่วนประเด็นที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอเรียกร้องให้อีกฝ่ายมาขอโทษก่อน มินตราโพสต์ชี้แจงว่าเกิดจากการที่บางเพจนำไปพาดหัวข่าวจนคลาดเคลื่อน โดยความจริงคือเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2026 มีผู้ใหญ่โทรมาบอกว่า ซอง ดูฮี หลังจบรายการโหนกระแส อีกฝ่ายได้ไปปรึกษาและอยากให้ผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนกลาง มาบอกว่าอยากขอโทษ อยากให้ยกโทษ และจะถอนแจ้งความ
ทางมินตราจึงบอกว่าให้มาขอโทษและถอนแจ้งความก่อน แล้วค่อยโพสต์คลิป เพราะเธอไม่อยากเจอตัว อยากให้จบกันด้วยการทำคลิปขอโทษและถอนแจ้งความให้เรียบร้อย พร้อมทิ้งท้ายแบบขำๆ ว่าไม่ได้อยากทะเลาะกับใคร เพราะแค่ทะเลาะและรบกับสามีคนเดียวก็เหนื่อยจะแย่แล้ว
บอกเลยว่าตำแหน่ง 'ผู้คุมความประพฤติ' ที่บ้านนี่ดุจริง ยอมใจคุณแม่มินตราเลยว่าสู้ชีวิตมาก!