เนย วรัฐฐา ยอมรับขอหย่า ฤทธิ์ กาไชย เหตุหมดใจแบบคนรัก อยากเหลือแค่สถานะพ่อแม่
ความสัมพันธ์ที่เคยคาดหวังกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อ เนย วรัฐฐา ออกมายอมรับแบบตรงๆ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 ว่าได้พูดคุยกับ ฤทธิ์ กาไชย สามีเรื่องการขอหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป้าหมายคือต้องการให้เหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ที่ช่วยกันดูแลลูกเท่านั้น เพราะในตอนนี้เธอไม่สามารถกลับไปมองอีกฝ่ายในฐานะคนรักได้อีกแล้ว
จุดที่ความรู้สึกหายไปจนกู้ไม่กลับ
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกะทันหัน เพราะก่อนหน้านี้เนยเคยโพสต์ตัดพ้อถึงพฤติกรรมของสามีหลายครั้ง ซึ่งเธอเล่าว่าที่ผ่านมาพยายามคาดหวังให้ฝ่ายชายปรับปรุงตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในฐานะพ่อ แต่สุดท้ายก็มาถึงจุดที่ความรู้สึกมันหมดลงจนไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ความรู้สึกโรแมนติกที่เคยมีให้กันมันหายไปจนหมดสิ้น
ต้นเหตุสำคัญมาจากข้อตกลงที่ทั้งคู่เคยคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีลูก โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งหน้าที่ในการดูแลครอบครัว แต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นไปตามนั้น เนยเผยว่าเธอรับไม่ได้ที่สามีออกไปเที่ยวและดื่มเหล้ากับเพื่อน ในขณะที่เธอต้องรับหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง แม้จะให้โอกาสและเปิดใจกว้างกับความสัมพันธ์นี้มาตลอด รวมถึงในช่วงตั้งครรภ์เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอก็เฝ้ารอดูการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ความรู้สึกที่สะสมมานานจึงมาถึงจุดที่ยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
เพื่อบรรยากาศที่ดีของลูก
นอกเหนือจากเรื่องความรู้สึกของตัวเองแล้ว เนยยังให้เหตุผลว่าไม่อยากให้ลูกต้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศที่พ่อแม่ไม่มีความสุข เธอเชื่อว่าการจะเป็นพ่อแม่ที่ดีและสร้างไวบ์ (vibe) ที่ดีให้กับลูกได้ บางครั้งการแยกทางกันอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า เพราะเธอไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะที่ต้องแสร้งทำเป็นมีความสุขหรือแกล้งรักกันต่อหน้าลูก ทั้งที่ในใจยังมีความหงุดหงิดและโมโห ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอทำไม่ได้จริงๆ
สถานะปัจจุบันและการปรับตัว
สำหรับฝั่งของ ฤทธิ์ กาไชย นั้น เนยระบุว่าเขายังไม่ได้ต้องการหย่าและพยายามที่จะปรับตัว ซึ่งเธอก็ขอบคุณในความพยายามนั้น แต่เธอมองว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าทุกอย่างจะกลับมาดีได้หรือไม่ โดยเธอยังต้องใช้เวลาดูอีกสักระยะและต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนอีกครั้งถึงทางออกของเรื่องนี้
ส่วนหน้าที่ความเป็นพ่อของ ฤทธิ์ ในปัจจุบัน เนยยอมรับว่าดีขึ้น แต่เธอมองว่านั่นคือสิ่งที่เขาควรทำอยู่แล้ว โดยตอนนี้เธอขอโฟกัสที่ความสุขของการเป็นแม่และอยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ในส่วนของชีวิตส่วนตัว เนยเล่าว่าทุกวันนี้ต้องรับบทคุณแม่เต็มเวลาควบคู่ไปกับการทำงานหาเงิน ซึ่งเป็นความเหนื่อยที่ต่างจากเมื่อก่อนมาก จนบางครั้งรู้สึกเหมือนใช้ชีวิต 72 ชั่วโมงใน 24 ชั่วโมง แม้จะมีเวลาพักให้ตัวเองบ้างแต่ก็ยังเป็นห่วงลูกเสมอ โดยมีครอบครัวคอยช่วยสนับสนุนทำให้จัดการชีวิตในแต่ละวันได้ดีขึ้น