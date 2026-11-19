Brad Pitt อยากลองร้าย! เล็งบทตัวร้ายใน Bond ประชัน Robert Pattinson
งานนี้มีลุ้น! Brad Pitt นักแสดงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน ออกมาเปิดใจว่าอยากลองเล่นเป็นตัวร้ายในหนัง James Bond โดยให้เหตุผลว่า Javier เพื่อนของเขาทำมาตรฐานตัวร้ายไว้สูงมากจนน่าลองท้าทายดูบ้าง
ซึ่งการออกมาประกาศตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Robert Pattinson นักแสดงชาวอังกฤษ ได้รับเลือกให้เป็นสายลับ 007 คนที่ 7 ในภาพยนตร์เรื่องที่ 26 ของแฟรนไชส์ที่มีอายุยาวนานถึง 60 ปี โดยโปรเจกต์นี้จะได้ Denis Villeneuve มากำกับ และ Steven Knight เป็นคนเขียนบท
ทางด้านแฟนๆ ก็แซว Robert Pattinson กันยับว่า กวาดบทในฝันของนักแสดงทั่วโลกไปหมดแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเขาเป็นม้ามืดที่เข้าออดิชั่นเป็นคนท้ายๆ
ลองคิดดูถ้าได้เห็นตัวพ่ออย่าง Brad Pitt มาปะทะกับ Robert Pattinson ในจอจริงๆ คือจะเดือดขนาดไหน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก