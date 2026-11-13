เอ็นดูไม่ไหว! เมย์ พิชญ์นาฏ ฉลอง 1 เดือนน้องบรู๊คด้วยธีมติ่มซำ พร้อมเฉลยชื่อแรกสุดพีค
คุณแม่เมย์ พิชญ์นาฏ ชวนคุณพ่อบิ๊ก อัครวัชร จัดแฟชั่นเซ็ตครอบครัวฉลองน้องบรู๊ค ลูกชายอายุครบหนึ่งเดือนแบบคิวท์ๆ มาในธีมติ่มซำสุดเก๋ บอกเลยว่าความน่ารักของลูกชายนี่เต็มสิบไม่หัก
แต่ที่พีคสุดฮาคือที่มาของชื่อ โดยแม่เมย์เล่าผ่านมุมมองของลูกชายว่า ก่อนจะมาเป็นน้องบรู๊ค ตอนอยู่ในท้องคุณแม่เรียกเขาว่า "บ๊ะจ่าง" มาก่อน เพราะเป็นของโปรดที่คุณแม่ชอบทานมากๆ ช่วงตั้งครรภ์นั่นเอง ซึ่งงานนี้เจ้าตัว (ผ่านแคปชั่น) บอกว่าดีใจมากที่คุณพ่อรีบช่วยคิดชื่อใหม่ให้ด่วนๆ
เอาจริงคือเอ็นดูความบ๊ะจ่างมาก เป็นชื่อที่ทั้งหิวทั้งน่ารักในเวลาเดียวกัน แล้วทุกคนว่าระหว่าง บรู๊ค พิชญ์ กับบ๊ะจ่าง ชื่อไหนชนะเลิศ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก