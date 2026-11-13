นก สินจัย, แก๊ป, โยเกิร์ต ชดใช้กรรมในบทสรุป “บ้านขุมนรก”: ใครคือจอมบงการที่แท้จริง?
ขณะที่ตุลยายังคงตามล่าหาฆาตกรที่ฆ่านนท์ คืนหนึ่งก็นำพาเหตุการณ์มากมายที่ไม่มีใครคาดเดาได้ พร้อมกับชะตากรรมสุดท้ายของสมาชิกทุกคนในครอบครัว หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้แกลเลอรีของมาริสา ชีวิตในบ้านหลังนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับความลับที่ต้องปิดบัง “คริส” (แก๊ป ธนเวทย์) ก็เปิดเผยความจริงต่อหน้าสื่อว่า เขามีความสัมพันธ์กับนนท์ ครั้งแรกเขาถูกวางยา แต่ครั้งที่สองคือความเต็มใจของเขาเอง เพราะเพิ่งตระหนักว่าเขามีความรู้สึกกับผู้ชาย คริสลาออกจากทุกตำแหน่งที่เคยดำรงอยู่เพื่อรับผิดชอบต่อเรื่องอื้อฉาว และด้วยความรู้สึกผิดต่อตุลยา เขาพร้อมที่จะหย่าขาดจากเธอตามที่เธอต้องการ
“ตุลยา” (โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์) ก็เจอกับเรื่องที่หนักไม่แพ้กัน เธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเพื่อนสนิทไปอยู่คนเดียว แต่เรื่องราวของคริสและนนท์ยังคงตามหลอกหลอนเธอ เธอเก็บตัวซึมเศร้า เลิกอาชีพทนายความ และปิดสำนักงานกฎหมายของเธอ
ความโศกเศร้าและความผิดหวังทำลายแม้กระทั่งผู้หญิงที่เข้มแข็งอย่าง “มาริสา” (นก สินจัย) มือของเธอเริ่มสั่นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถวาดรูปได้อีกต่อไป สิ่งที่เธอรักมากที่สุด แกลเลอรีอันเป็นที่รักของเธอกลายเป็นเถ้าถ่าน และเป้าหมายที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิต ที่จะได้เห็นลูกชายเป็นประธานสภา ก็พังทลายลงพร้อมกัน
บทสรุปที่สมกับชื่อเรื่อง: ทุกคนสูญเสียสิ่งที่รัก และนั่นคือขุมนรกของจริง อยากรู้ไหมว่าใครคือปีศาจตัวจริง? ชมทุกตอนของ “บ้านขุมนรก” แบบรวดเดียวจบได้ทางแอป TrueVisions NOW หรือว่าปีศาจนั้น...คือตัวคุณเอง?