นิกกี้ ณฉัตร เปิดยอดผ่อนรถหรูเดือนละเกือบห้าแสน อีกสองงวดหมดหนี้!
นิกกี้ ณฉัตร โพสต์คลิปเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026 เล่าเรื่องการผ่อนรถหรูที่ต้องจ่ายเดือนละ 487,365 บาท ซึ่งงวดล่าสุดคืองวดที่ 46 แล้ว และเหลืออีกเพียงสองเดือนก็จะผ่อนหมด งานนี้เจ้าตัวยังไม่ลืมแซวตัวเองว่า สิ่งที่จะหมดจริงๆ คือเงินในกระเป๋านี่แหละ
นิกกี้เล่าว่ารถคันนี้เป็นรถมือสอง ยอดตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยประเมินไว้ราว 2-3 แสนบาท ซึ่งถูกกว่ารถมือหนึ่งที่ราคาปาไปราว 40 ล้านบาท และอาจมีดอกเบี้ยสูงถึง 2-3 ล้านบาท
ถ้าสองงวดที่เหลือยังจ่ายในอัตราเดิม เดือนละ 487,365 บาท นิกกี้ต้องควักเงินจ่ายรวมอีก 974,730 บาท หรือเกือบหนึ่งล้านบาทก่อนจะหลุดพ้นจากวงจรการผ่อนคันนี้เสียที
เห็นยอดผ่อนแล้วอยากจะร้องไห้แทน หรือต้องขออนุญาตยืมเงินนิกกี้มาผ่อนรถตัวเองบ้างดีไหม?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก