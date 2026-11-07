แซมมี่ เคาวเวลล์ คัมแบ็กในรอบ 4 ปี! รับบท ตองกีมาร์ ในซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์
ในที่สุดก็ได้เห็นโผนักแสดงอย่างเป็นทางการสักที สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่อง “ตองกีมาร์...นางผู้เอาชนะ ต่อชะตาชีวิต” ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่าง ไทยพีบีเอส และบริษัท แม็กซ์ เมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ไฮไลต์คือการกลับมาคืนจอในรอบ 4 ปีของ แซมมี่ เคาวเวลล์ ที่จะมารับบทเป็น มารียา เดอ กียุมาร์ เดอ ปีญา หรือ ตองกีมาร์ โดยได้ประกบคู่กับ แมน ธฤษณุ ที่รับบทเป็น คอนสแตนติน ฟอลคอน
งานนี้ได้ สถาพร นาควิไลโรจน์ มานั่งแท่นเป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับให้การันตีความสนุก พร้อมขนทีมนักแสดงมาอีกเพียบ โดยจะมีพิธีบวงสรวงกันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 นี้ เตรียมปักหมุดรอชมความปังได้เลย
หายไป 4 ปี กลับมาคราวนี้ขอแบบสับๆ สมการรอคอยนะบอกเลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก