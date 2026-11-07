เตรียมวอร์มนิ้วกดบัตร! ไรอัล กาจบัณฑิต จัดทอล์คโชว์ผสมมินิคอนเสิร์ตครั้งแรก 12 ธันวาคมนี้
แม่ๆ เตรียมตัวให้พร้อม! ยุ้งข้าว เรคคอร์ด ประกาศข่าวดีว่า ไรอัล กาจบัณฑิต นักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายา “ลูกชายแห่งชาติ” กำลังจะมีงานใหญ่ส่งท้ายปีกับทอล์คโชว์ผสมมินิคอนเสิร์ต ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวที่จะได้โชว์ทั้งการร้องและการพูดแบบใกล้ชิดจุใจ โดยปักหมุดวันงานไว้ที่ 12 ธันวาคม 2026 ณ Stadium Hall Workpoint รังสิต
บอกเลยว่างานนี้ความบันเทิงมาเต็มแน่นอน เพราะนอกจากเสียงร้องเพราะๆ ที่ทุกคนหลงรักแล้ว ไรอัลยังมีสกิลวาไรตี้การพูดที่ไม่ธรรมดา ระดับที่ว่าไม่มีคำว่าตายไมค์ ถามสิบตอบร้อยจนแฟนคลับน่าจะฮาท้องแข็งกันทั้งงาน ส่วนคอนเซปต์ของงานรอบนี้เห็นว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ความตื่นเต้นยังไม่หมด เพราะงานนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่บอกเลยว่าฝีปากจัดจ้านไม่แพ้กัน เตรียมมาปะทะกับไรอัลแบบสูสีแน่นอน ส่วนจะเป็นใครนั้นต้องลุ้นกันต่อไป
เตือนไว้ก่อนว่าที่นั่งในงานมีจำกัดมากๆ ใครอยากไปใกล้ชิดลูกชายคนนี้ ต้องเตรียมกดซื้อบัตรให้ทัน ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะตามมาเร็วๆ นี้
งานนี้ใครจะทันกดบัตรบ้าง หรือใครอยากให้แขกรับเชิญเป็นใคร ลองเดากันมาหน่อยสิ!