ตารางคอนเสิร์ตแน่นมาก! GOT7 แท็กทีมบุกไทย พร้อมลิสต์โชว์จุกๆ ส่งท้ายปี
อากาเซ่เตรียมกรี๊ดให้คอแตก เพราะ มาร์ค ต้วน, เจบี และ แบมแบม กันต์พิมุกต์ สามหนุ่มจาก GOT7 จะมาแท็กทีมระเบิดความฟินในคอนเสิร์ต “2026 K*Pop Masterz SPECIAL LIVE IN BANGKOK” ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17.00 น.
แต่บอกเลยว่าใครช้าคือพลาด เพราะบัตรของรอบวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน Sold Out ไปเรียบร้อยแล้ว! ส่วนรอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ยังเหลือให้กดอีกไม่มาก ใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบพุ่งตัวไปที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ด่วนๆ ก่อนจะอดเจอหนุ่มๆ
คิวศิลปินเกาหลีและโชว์ใกล้ชิด
สาย K-Pop ยังมีนัดกับ ซูโฮ ลีดเดอร์วง EXO ในงาน “2026 K-POP Chronicle Live: SUHO Fan-Con in BANGKOK” วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2026 ที่ Island Hall ศูนย์การค้า Fashion Island โดยจะเริ่มเปิดขายบัตรวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง ticketmelon.com
ส่วนใครที่รอ PARK JINYOUNG (พัค จินยอง) เตรียมตัวให้พร้อมกับคอนเสิร์ตทัวร์เดี่ยวครั้งแรก “2026-27 PARK JINYOUNG 1st CONCERT TOUR [CODE#] IN BANGKOK” วันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2027 เวลา 17.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า โดยจะเปิดขายบัตรสำหรับสมาชิก JOY-CLUB Pre-Sale วันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 และรอบทั่วไปวันที่ 14 พฤศจิกายน 2026 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ใน 7-Eleven และ allticket.com
นอกจากนี้ยังมีซีรีส์คอนเสิร์ต “LIVE AROUND!” จาก The Wireless Club ที่จะพาสัมผัสความใกล้ชิดกับ Valentina Ploy (วาเลนติน่า พลอย) และ Roypim (รอยพิมพ์) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19.30 น. ที่ The Wireless Club ชั้น G โครงการ The Storeys, One Bangkok จองบัตรได้ทาง Zipevent
สายเฟสติวัลเตรียมลุย
ปิดท้ายด้วยงาน “มหาอำนาจ เฟสติวัล 2” โดย เบิ้ล ปทุมราช ที่จะจัดขึ้นวันที่ 9-10 มกราคม 2027 ณ ลานมหาอำนาจ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ขนทัพศิลปินมาเพียบทั้ง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, มนต์แคน แก่นคูน, ไหมไทย หัวใจศิลป์, POTATO, SEK LOSO X TG TIGER, KLEAR, ก้อง ห้วยไร่, KT KRATAE, LOMOSONIC, JSPKK, LABANOON, PURPEECH, โปงลางสะออน, ฟลุ๊ค ไอน้ำ, ฮาย อาภาพร, L.กฮ., สิงโต นำโชค & โจ๊ก โซคูล, ข้าวฟ่าง กัญญาวีร์, ดิด คิตตี้ และ หนุ่ม มีซอ ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven และ ALL TICKET
เงินในกระเป๋ายังไหวกันอยู่ไหม หรือต้องเริ่มขายไตเพื่อไปดูคอนเสิร์ตแล้ว?