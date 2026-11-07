ณเดชน์ขอพูดบ้าง! ปมดราม่ามูลนิธิดัง ย้ำอย่าเพิ่งหมดศรัทธาการทำบุญ
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ชาวเน็ตตั้งคำถามกันยับ สำหรับกรณีดราม่ามูลนิธิดังที่มีข้อสงสัยเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนหลายคนเริ่มไม่มั่นใจว่าการทำบุญยุคนี้จะโปร่งใสแค่ไหน ซึ่งงานนี้ ณเดชน์ คูกิมิยะ ยอมรับว่าพอทราบข่าวบ้าง แต่ก็ไม่ได้ตามรายละเอียดเชิงลึกขนาดนั้น
พระเอกหนุ่มเล่าถึงวิธีทำบุญของตัวเองว่า ปกติทำทั้งกับพระ วัด มูลนิธิ และบริจาคช่วยคนหรือเด็กในรูปแบบต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะเลือกโอนเงินหรือมอบสิ่งของด้วยตัวเองมากกว่า และที่สำคัญคือไม่อยากให้ข่าวที่เกิดขึ้นทำให้คนหมดศรัทธาในการทำความดี เพราะการทำบุญไม่ได้จำกัดแค่การบริจาคผ่านมูลนิธิเท่านั้น แค่ซื้อน้ำให้คุณตาคุณยายหรือคนที่กำลังเหนื่อยล้า ก็ถือเป็นการให้ที่สร้างความสุขได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องความโปร่งใส ณเดชน์มองว่าในยุคโซเชียลที่ทุกอย่างไวไปหมด การทำอะไรควรมีความชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะการชักชวนให้คนอื่นร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้คนบริจาคมั่นใจว่าสิ่งที่ตั้งใจมอบให้นั้นส่งถึงมือผู้รับจริงๆ
เอาจริงคือเห็นด้วยกับพี่ณเดชน์นะ ยุคนี้จะมาใช้ความเชื่อใจอย่างเดียวไม่ได้แล้ว หลักฐานต้องแน่น โปร่งใสต้องมาที่หนึ่ง ใครจะบริจาคอะไรเช็กให้ชัวร์ก่อนโอนนะจ๊ะ