ขายเก่งที่หนึ่ง! ณวัฒน์เสนอส่ง อิงฟ้า เสียบแทนพรีเซ็นเตอร์สบู่ดัง พร้อมบอกลดราคาให้ด้วย
ตัวแม่เรื่องการตลาดต้องยอมให้เขาเลยจริงๆ เมื่อ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาไลฟ์สดแบบสับๆ เสนอให้แบรนด์สบู่ชื่อดังอย่าง เบนเนท หันมาจ้าง อิงฟ้า วราหะ นางงามและศิลปินชื่อดัง ให้มารับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ หลังจากที่แบรนด์เพิ่งปลด บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกไปก่อนหน้านี้
ความพีคคือพี่ณวัฒน์ไม่ได้แค่เสนอชื่อเฉยๆ แต่บอกว่าถ้าติดต่อมาช่วงนี้จะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยเพราะเห็นใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมลั่นประโยคเด็ดว่า "เงินทองไม่สำคัญ" และอยากช่วยเต็มที่ เพราะตัวเองก็เคยใช้สบู่แบรนด์นี้และรู้สึกว่าดีจริงๆ
แถมยังคิดสโลแกนรอไว้ให้เสร็จสรรพว่า “อะไรดีอิงฟ้าก็ว่าดี” ซึ่งเจ้าตัวมองว่ามันคล้องจองและเข้ากับตัวอิงฟ้าได้อย่างลงตัวสุดๆ
ไม่ได้จบแค่เรื่องพรีเซ็นเตอร์ เพราะณวัฒน์ยังชวนให้เบนเนทมาเป็นสปอนเซอร์ให้มิสแกรนด์ด้วย โดยบอกว่าให้มาไลฟ์ฟรีได้เลย และจะเอาสบู่มาช่วยไลฟ์ขายใน TikTok ให้อีกทางเพื่อให้ยอดขายปังๆ
บอกเลยว่าความไวระดับนี้ แบรนด์จะปฏิเสธลงได้ยังไง หรือจะยอมใจในความสายเปย์ลดราคาให้แบบนี้กันแน่?