เตรียมลุ้น! Hell’s Kitchen Thailand ซีซัน 3 ชิงแบล็กแจ็คเกตแบบสับ ใครจะรอดจากนรกครั้งนี้
เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย เพราะ Hell’s Kitchen Thailand ซีซัน 3 ตอนที่ 6 จะพาทุกคนไปเจอความเดือดระดับสิบ เมื่อสามเฮดเชฟยังคงสาดความโหดแบบไม่มีแผ่ว จนทำเอาเชฟทั้งสองทีมเครียดหนัก ต้องเร่งมือทำอาหารส่งลูกค้าให้ทันในสถานการณ์ที่บอกเลยว่าไม่ค่อยสู้ดีนัก
ความพีคของสัปดาห์นี้คือการมาถึงของ 'แบล็กแจ็คเกต' ที่มาไวกว่าที่คิด ซึ่งเสื้อตัวนี้ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าธรรมดา แต่เป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จที่เชฟทุกคนต้องการคว้ามาครอบครองให้ได้ งานนี้บอกเลยว่าไม่มีคำว่าง่าย เพราะต้องใช้ทั้งฝีมือ ความอดทน และความพยายามแบบทุ่มสุดตัว ชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
ใครจะฝ่ามรสุมความกดดันจนคว้า Black Jacket มาได้สำเร็จ ติดตามชมความดุเดือดได้ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD หรือจะรอไปรับชมย้อนหลังทาง Netflix ก็ได้เหมือนกัน
เห็นความพยายามของแต่ละคนแล้ว อยากรู้เลยว่าใครจะสติหลุดก่อนกัน หรือจะมีใครโชว์สกิลเทพจนเฮดเชฟต้องยอมสยบ!