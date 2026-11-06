ลิสต์หนัง Netflix เข้าใหม่เดือนพฤศจิกายน 2026 มีครบทุกรสตั้งแต่ฮาจนถึงดราม่า
เริ่มกันที่ความบันเทิงแบบไทยๆ กับ Overacting หรือ แก๊งโอเวอร์ ที่ปล่อยมาให้ดูตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 เรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้ผสมแอ็กชันที่พล็อตมีความปั่นมาก เมื่อวินัย อดีตตำรวจมือปราบวัยเกษียณที่รับบทโดย เท่ง เถิดเทิง ดันมีภาวะความทรงจำย้อนกลับไปในอดีตจนคิดว่าตัวเองยังเป็นตำรวจที่มีคดีเก่าค้างคาอยู่ งานนี้ วรนุช ลูกสาวที่อยากเป็นดาราดัง รับบทโดย โบว์ เมลดา เลยต้องแท็กทีมกับก๊วนเพื่อนซี้อดีตดาราเด็ก และดาบทอย นายตำรวจจราจรที่เป็นกิ๊กเก่า รับบทโดย ก้อง ห้วยไร่ มาช่วยกันจัดฉากเล่นละครปราบผู้ร้ายปลอมๆ เพื่อให้พ่อได้สะสางปมในใจ
บอกเลยว่าแค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็เดาได้เลยว่าต้องฮาท้องแข็งแน่นอน ยิ่งรู้ว่ามีการจัดฉากแบบสไตล์หนังแอ็กชันอินเดียยิ่งน่าติดตามว่าแต่ละคนจะเล่นใหญ่ได้ปังแค่ไหน และที่น่าลุ้นที่สุดคือพี่โจ๊กที่มารับบทตัวร้าย ซึ่งต้องมาลุ้นกันว่ารอบนี้จะร้ายแบบจริงจังหรือจะมาสายติดเล่นให้เราขำกันแน่
ต่อกันที่สายดราม่ากับ Possible Love หรือ รักเป็นไปได้ หนังจากเกาหลีที่เริ่มออกอากาศ 6 พฤศจิกายน 2026 เรื่องนี้เล่นกับประเด็นความแตกต่างทางฐานะ โดยเล่าเรื่องของคู่รักชนชั้นแรงงานอย่าง ชเวโฮซอก รับบทโดย ซอลคยองกู และ อันมีอ๊ก รับบทโดย จอนโดยอน ที่ต้องสู้ชีวิตกับความลำบากทางการเงิน ตัดภาพไปที่คู่รักผู้ร่ำรวยอย่าง ซังอู รับบทโดย โจอินซอง และ อีเยจี รับบทโดย โจยอจอง ที่ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายทุกอย่าง
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเยจีทำสารคดีเรื่องการถูกเลิกจ้างของแรงงาน ทำให้สองคู่สามีภรรยาต้องโคจรมาพัวพันกันจนความปรารถนาที่ซ่อนไว้เริ่มเปิดเผยออกมา พล็อตทรงนี้บอกเลยว่ากลิ่นดราม่าคลุ้งไปทั่วเกาหลี แถมยังทำให้หวั่นใจว่าอาจจะมีเรื่องชู้สาวหรือการนอกใจเข้ามาเกี่ยวด้วย ใครชอบแนวความสัมพันธ์ซับซ้อนต้องจัด
ถ้าอยากเปลี่ยนโหมดไปทางแฟนตาซี แนะนำให้รอดู Steps หรือ พี่น้องรองเท้าแก้ว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งมาในรูปแบบแอนิเมชันคอมเมดี้มิวสิคัล โดยหยิบเอาเรื่องซินเดอเรลลามาตีความใหม่ในมุมของ ลิลิธ พี่สาวต่างแม่ที่มักถูกตราหน้าว่าเป็นตัวร้าย พากย์เสียงโดย อาลี หว่อง เรื่องวุ่นๆ เกิดขึ้นเมื่อเธอเผลอใช้ไม้กายสิทธิ์เสกให้ มาร์โกต์ พี่สาวอีกคน พากย์เสียงโดย สเตฟานี ซู กลายเป็นกบ จนเปิดทางให้ พริสซิลลา หญิงสาวนิสัยร้ายกาจ พากย์เสียงโดย นิกกี้ เกลเซอร์ เข้ามายึดครองอาณาจักร
ลิลิธจึงต้องออกผจญภัยเพื่อแก้ไขสิ่งที่ทำพลาดไปและกอบกู้อาณาจักรคืน พร้อมกับพิสูจน์ว่าตัวร้ายในนิทานก็ควรมีตอนจบที่มีความสุขได้เหมือนกัน แม้การเล่าเรื่องผ่านมุมมองตัวร้ายในนิทานซินเดอเรลลาจะดูไม่แปลกใหม่มากนัก แต่ด้วยดีไซน์ตัวละครที่สวยและทีมนักพากย์ระดับตัวเป้ง รวมถึงเพลงประกอบที่ร้องโดยเจนนี่ ก็เพียงพอที่จะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นลิสต์ที่ต้องดู
ปิดท้ายเดือนด้วย The Mosquito Bowl หรือ เกมเดิมพันชีวิต หนังแนวสงครามผสมกีฬาและดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริง มีกำหนดฉาย 25 พฤศจิกายน 2026 ย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ เมื่อสี่นักอเมริกันฟุตบอลดาวรุ่งอย่าง จอห์น แมคเลาฟ์รี รับบทโดย นิโคลัส กาลิตซีน, บ็อบ บาวแมน รับบทโดย บิล สการ์สการ์ด, โทนี บัตโควิช รับบทโดย เรย์ นิโคลสัน และ เดฟ ชไรเนอร์ รับบทโดย ทอม ฟรานซิส ตัดสินใจทิ้งชื่อเสียงเพื่อเข้าหน่วยนาวิกโยธิน
ในระหว่างที่ต้องเตรียมตัวไปเผชิญสมรภูมิรบที่ดุเดือด พวกเขากับเพื่อนทหารได้ร่วมกันจัดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดพิเศษขึ้นมา ซึ่งใครที่ชอบหนังแนวชายฉกรรจ์รวมตัวกันทำกิจกรรมท่ามกลางความตึงเครียดของสงคราม เรื่องนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
สรุปคือเดือนพฤศจิกายนนี้ Netflix จัดให้ครบทุกอารมณ์จริงๆ มีทั้งสายฮา สายดราม่า แฟนตาซี และสงคราม ใครเล็งเรื่องไหนไว้เตรียมกดแจ้งเตือนไว้ได้เลย หรือถ้าเลือกไม่ได้ก็จัดให้ครบทุกเรื่องไปเลยสิคะ!