บอย ปกรณ์ ใจสลาย! บริจาคแสนนึงช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่ดันไม่รู้เงินถึงมือใครบ้าง
บอย ปกรณ์ ออกมาเปิดใจแบบใจหายว่า รู้สึกเสียใจมากหลังจากทราบข่าวเกี่ยวกับเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท ที่ตนเองส่งผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ระลอกล่าสุด โดยยอมรับตรงๆ ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจเลยว่าเงินก้อนนั้นถูกจัดสรรยังไง หรือส่งถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆ หรือเปล่า เพราะมูลนิธิเขามีช่องทางรับเงินเยอะและยอดบริจาคก็สูงมาก
ถ้าถามว่าทำไมถึงบริจาคผ่านที่นี่ บอยเล่าว่าจุดเริ่มต้นคือความเชื่อใจล้วนๆ เพราะเคยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมใหญ่ร่วมกับ บุ๋ม ปนัดดา และมีความคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัว แถมยังเห็นภาพการทำงานช่วยสังคมของอีกฝ่ายมาตลอด เลยไว้วางใจส่งเงินผ่านมูลนิธิฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ส่วนเรื่องจะไปแจ้งความดำเนินคดีไหม บอยบอกว่าขอเวลาพิจารณารอดูรายละเอียดและความชัดเจนของข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อน เพราะแต่ละคนมีเหตุผลในการตัดสินใจไม่เหมือนกัน แต่ถ้าตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเรียกไปสอบปากคำในฐานะพยาน ก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่
เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่ในการทำบุญของบอยไปเลย ซึ่งเจ้าตัวลั่นว่าหลังจากนี้จะรอบคอบและระวังให้มากขึ้น ถ้าเป็นไปได้จะเน้นส่งความช่วยเหลือตรงถึงผู้เดือดร้อนหรือพื้นที่ต้นทางโดยไม่ผ่านคนกลาง แต่ถ้าจำเป็นต้องผ่านจริงๆ ก็จะต้องเช็กความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้ถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง
จะสายเปย์หรือสายบุญก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะ ไม่งั้นได้แต่มานั่งเสียใจทีหลังแบบนี้