GMMTV จัดหนัก! ประกาศสร้าง Itaewon Class เวอร์ชั่นไทย ขนทัพนักแสดงนำเตรียมเปิดศึกร้านอาหารปี 2027
GMMTV เปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ในงาน GMMTVNEXT: GENERATION HAPPY ด้วยการประกาศสร้าง ITAEWON CLASS THAI EDITION (working title) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผังคอนเทนต์ปี 2027 โดยจะนำเรื่องราวการต่อสู้ในอุตสาหกรรมร้านอาหารระดับประเทศมาเล่าใหม่ในฉบับไทย
สำหรับทีมแคสติ้งบอกเลยว่าน่าสนใจมาก โดยได้ สกาย วงศ์รวี มารับบทนำในตัวละครเดียวกับ พัคแซรอย ชายหนุ่มที่สู้ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อแก้แค้นบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ พร้อมด้วย ณิชา ณัฏฐณิชา ที่รับบทเดียวกับ โอซูอา รักแรกของพระเอกที่ทำงานให้กับฝั่งศัตรู
ฝั่งตัวละครสมทบก็จัดเต็ม เริ่มจาก ฟิล์ม รชานันท์ รับบทเดียวกับ โชอีซอ สาวไอคิวสูงหัวขบถ, มาร์ค ภาคิน รับบทเดียวกับ ชเวซึงควอน อดีตนักเลงที่กลายมาเป็นพนักงานในร้าน, นนนี่ วิชพร รับบทเดียวกับ มาฮยอนฮี เชฟหญิงข้ามเพศ และ เซิร์ฟ พชร รับบทเดียวกับ จางกึนซู ลูกชายคนเล็กของประธานจาง
ส่วนฝั่งตัวร้ายที่ต้องปะทะกัน ในเวอร์ชั่นไทยได้ปรับให้ประธานบริษัทเป็นผู้หญิง โดยได้ นก สินจัย มารับบทเดียวกับ ประธานจาง ผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศ พร้อมด้วย จิมมี่ จิตรพล รับบทเดียวกับ จางกึนวอน ลูกชายคนโตและคู่ปรับคนสำคัญของพระเอก
ต้องบอกว่าต้นฉบับ Itaewon Class จากเกาหลีที่ฉายในปี 2020 คือที่สุดของความปัง ทั้งเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ช่องเคเบิลและติดอันดับ 1 ใน Netflix หลายประเทศ ซึ่งก่อนจะมาถึงเวอร์ชั่นไทย ก็เคยถูกนำไปสร้างเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นในชื่อ Roppongi Class และเวอร์ชั่นไต้หวันในชื่อ Fired Up! มาแล้ว
ส่วนตัวเราว่าการเอาแม่นก สินจัย มาฟาดกับเด็กๆ คือจุดที่น่าติดตามที่สุด งานนี้จะเดือดแค่ไหน หรือจะกลายเป็นสงครามอาหารที่แซ่บกว่าเดิม ต้องรอดูเลย!