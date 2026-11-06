ขนกองทัพหนุ่มฮอต 7 เจ้าชาย! Scarlet Heart Thailand เตรียมพาทะลุมิติไปฟาดฟันที่อัลฬาวี
เตรียมตัวออกเดินทางข้ามเวลาสู่อาณาจักรอัลฬาวีได้เลยกับ “Scarlet Heart Thailand ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา” ซีรีส์พีเรียดจาก GMMTV ที่จะพาไปดูเรื่องราวความรัก โชคชะตา และการชิงอำนาจทางการเมืองแบบดุเดือด โดยได้ ฝน-ขนิษฐา ขวัญอยู่ มานั่งแท่นผู้กำกับ
ความจึ้งของเรื่องนี้คือการรวมตัวนักแสดงระดับตัวท็อป นำทีมโดย ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล ที่รับบทเป็น นาบุญ หญิงสาวยุคปัจจุบันที่อกหักจนขอพรให้เจอรักแท้ แต่ดันถูกโชคชะตาเหวี่ยงย้อนเวลาไปอยู่ในร่างของ ฟองนวล หญิงสาวชั้นสูงแห่งเมืองอัลฬาวี จนต้องเข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้าชายทั้ง 7 แบบเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งลิสต์ 7 เจ้าชายสุดฮอตที่มาประชันบทบาทกับตู ต้นตะวัน ก็มีทั้ง วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เต-ตะวัน วิหครัตน์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง บอกเลยว่าแค่เห็นรายชื่อก็น่าจะใจสั่นกันทั้งไทม์ไลน์แล้ว
ยังไม่หมดนะ เพราะยังมีทัพนักแสดงคุณภาพอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น มิ้ลค์ พรรษา, พรีม ชนิกานต์, ป่าน ณัชชา, ไซซี รัตท์ริชา, อ้าย สรัลชนา, กบ ทรงสิทธิ์, อุ๋ม อาภาศิริ, ออร์แกน ราศี, เต้ ปิติศักดิ์, น้ำฝน สรวงสุดา และตั๊ก นภัสรัญชน์ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดบททดสอบทางอารมณ์สุดเข้มข้น
ใครที่อยากลุ้นว่านาบุญจะเปลี่ยนชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้ได้ไหม ติดตามได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 หรือถ้าใครพลาดไปดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน oneD เวลา 21.45 น.
แคสต์เรื่องนี้คือที่สุด! 7 เจ้าชายขนาดนี้ เลือกใครดี หรือจะเหมาหมดเลยดีนะ?