เตรียมวอร์มคอ! เซ็นทรัลจัดหนักขน 62 ศิลปินบุก 22 สาขา ฉลองคริสต์มาส 2027
บอกเลยว่างานนี้เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเซ็นทรัลจัดเต็มกับแคมเปญ “A Celebration of Wonders 2027” ขนศิลปินสุดฮอตถึง 62 ชีวิต มาสร้างโมเมนต์ฟินๆ ในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส 22 Wonder Moments ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 22 สาขาทั่วประเทศ โดยกิจกรรมจะลากยาวตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2026 ไปจนถึง 3 มกราคม 2027 เลยทีเดียว
เริ่มกันที่เมื่อวานนี้ 6 พฤศจิกายน 2026 เก่ง–น้ำปิง และอู่อู๋–เซฟ บุกไปสร้างความสุขที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ส่วนวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2026 ใครอยู่ใกล้ที่ไหนพุ่งตัวไปด่วน เพราะมีทั้ง เติ้ล–เฟิร์สวัน ที่เซ็นทรัล บางนา, เก่ง–น้ำปิง และ ติวเตอร์–ยิม ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่ รวมถึง แก้ม วิชญาณี ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต
ตารางหลังจากนี้คือเดือดมาก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 เตรียมเจอ PROXIE ที่เซ็นทรัล พระราม 9 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 เตรียมกรีดร้องที่เซ็นทรัลเวิลด์กับกองทัพ ซี–นุนิว, เก่ง–น้ำปิง, เติ้ล–เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ และ VIIS ในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่
ยังไม่หมด! วันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 พบ PERSES ที่เซ็นทรัล ศาลายา, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2026 มี SISTERS’ TIME x RTAF Orchestra Show ที่เซ็นทรัล พัทยา และ GOODMOOD ที่เซ็นทรัล พิษณุโลก ส่วนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 พบ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ที่เซ็นทรัล อยุธยา และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026 โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ จะมาพร้อม กวาง ฟ้ารุ่ง และน้องอารยา ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่
ลุยต่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 พบวงที่เซ็นทรัล เชียงราย, องศา ธีธัช ที่เซ็นทรัล โคราช และ Fellow Fellow ที่เซ็นทรัล ศรีราชา ส่วนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เตรียมพบ โอปอล สุชาตา และ เก๋ วรรณ์ฐกานต์ ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อม อิ้งค์ วรันธร, ตู ต้นตะวัน และ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ ที่เซ็นทรัล พาร์ค
ปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนด้วย จูเนียร์ ปณชัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 ที่เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี, MEEPOOH (หมีพูห์) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 ที่เซ็นทรัล อุบล, JMNK (JustmineNika) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2026 ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์ และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2026 พบ อู๋ ธนบูรณ์ ที่เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช และ โทมัส–ก้อง ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เข้าสู่เดือนธันวาคม วันที่ 4 ธันวาคม 2026 พบ แม็กกี้-บาส, ไข่มุก-มู่หลาน และ นิต้า-ยูวเฟิร์น ที่เซ็นทรัล พระราม 2, วันที่ 5 ธันวาคม 2026 พบ นนท์ ธนนท์ ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และปิดท้ายวันที่ 11 ธันวาคม 2026 กับ VVV (Triple V) ที่เซ็นทรัล พระราม 2
เห็นลิสต์แล้วบอกเลยว่าขาจะฉีกเพราะต้องวิ่งรอกตามเก็บให้ครบ ใครเล็งคนไหนไว้ เตรียมป้ายไฟให้พร้อมแล้วไปเจอกันที่เซ็นทรัลทั่วประเทศได้เลย งานนี้ใครพลาดคือเสียดายหนักมาก!