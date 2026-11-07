ลีน่า-หมิว กับความปังบนปก Vogue พร้อมไวบ์สุดชิคในแบบฉบับสาว Chanel
ลลินา ชูเอ็ทท์ และ ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ แท็กทีมกันขึ้นปกนิตยสารฉบับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนเกิดของทั้งคู่พอดี แถมยังเกิดวันเดียวกันอีกด้วย ความพิเศษนี้ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นมาก เพราะนิตยสารฉบับนี้ทรงพลังและยิ่งใหญ่ ซึ่งหมิวเล่าว่าคุณแม่ของเธออ่านมาตลอด และเธอเห็นอยู่ที่บ้านมาสิบปีแล้ว การได้มาอยู่บนปกครั้งนี้จึงเหมือนทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว
จริตสาว Chanel และการค้นพบ DNA ของแบรนด์
ความปังเริ่มต้นจากการที่ทั้งคู่ได้ร่วมชมโชว์ที่ปารีส ซึ่งลลินามองว่าการได้เห็นนางแบบสวมใส่จริงกับตอนที่ตัวเองได้ใส่ชุดจากคอลเล็กชันนี้ถ่ายปกให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน โดยเธอมองว่ามันคือความตื่นเต้นที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆ และพยายามดึงไวบ์ของเสื้อผ้าออกมาในแบบของตัวเอง เหมือนได้ร่วมเดินทางสำรวจไปกับแบรนด์
ทางด้านหมิวบอกเลยว่าการได้ร่วมงานกับ Chanel คือการทำตามความฝันที่รอคอยมานาน ซึ่งสิ่งที่เธอได้รับมากกว่าความสวยของกระเป๋า คือการได้เข้าใจ DNA และวัฒนธรรมของแบรนด์ในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และรายละเอียดต่างๆ ทำให้เธออินมาก เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบรนด์เนม แต่คือการสร้างเรื่องราวและบุคลิกของแบรนด์อย่างแท้จริง
ทัศนคติการทำงานและความเป็นตัวของตัวเอง
เรื่องการทำงาน ลลินามีจุดโฟกัสที่ชัดเจนว่าในแต่ละงานต้องรู้จุดประสงค์ว่ามาทำอะไร เพื่อจะได้กำหนดอารมณ์และเห็นภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้เธอดึงพลังออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และสนุกกับงานที่ทำ ส่วนหมิวนั้นให้ความสำคัญกับการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ รอบตัวในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการได้กินของอร่อยหรือการได้เจอคนน่ารักๆ ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอ
สิ่งที่ทั้งคู่ยึดถือเหมือนกันคือความ Authenticity หรือการเป็นตัวเองอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าไม่มีใครสามารถสร้างภาพได้ตลอดเวลา และอยากให้คนที่รักรักในสิ่งที่พวกเธอเป็นจริงๆ โดยลลินาแชร์ว่าแม้เธอจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตที่ชอบอยู่กับตัวเอง อ่านหนังสือ เสพงานศิลปะ และความสวยงาม แต่ในฐานะนักแสดงเธอก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและดึงพลังออกมาเพื่อทำงานร่วมกับคนหลากหลายรูปแบบ
เคมีที่ลงตัวของ Duo Energy
ความสัมพันธ์ของลีน่าและหมิวคือการเติมเต็มในส่วนที่ขาด ซึ่งลลินามองว่าถ้าเหมือนกันมากเกินไปอาจจะดีดออกจากกันได้ แต่การส่งเสริมกันจะทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและกลายเป็น Duo Energy ที่ต้องมาคู่กันเท่านั้น
เมื่อให้พูดถึงกันและกัน คนแรกบอกว่าอีกฝ่ายรักทะเล ชอบว่ายน้ำ ดำน้ำ และทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนอีกฝ่ายบอกว่าอีกคนรักความสงบ ชอบอ่านหนังสือ ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ และงานศิลปะ ซึ่งบทสรุปความน่ารักของทั้งคู่คือ "She loves Miu. Miu loves Lena."