กลัฟ คณาวุฒิ สลัดลุคพระเอกแสนดี มาเป็นตัวร้ายใน ตะวันลวง จนแฟนคลับอึ้ง!
กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ทำเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยการพลิกบทบาทมาเล่นบทร้ายเป็นครั้งแรก ในบท ภากร จากละครแนวเมโลดราม่า-สืบสวนสอบสวนเรื่อง ตะวันลวง ทางช่อง 3 ซึ่งตอนนี้ออกอากาศไปได้ครึ่งทางแล้ว และกระแสตอบรับคือดีเกินคาด แถมยังติดเทรนด์ทุกครั้งที่ออกอากาศด้วย
บอกเลยว่าลุคนี้ฉีกภาพจำเดิม ๆ ของกลัฟไปเลย เพราะปกติเราจะเห็นแต่บทพระเอกหล่อละมุน แสนดี หรือไม่ก็คุณชายสุดเนี๊ยบ แต่รอบนี้จัดหนักให้เห็นทั้งความร้ายลึกไปจนถึงร้ายตะโกน เพื่อพิสูจน์ฝีมือและท้าทายทักษะการแสดงของตัวเอง จนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกร้ายที่สายกึงสุด ๆ ทั้งสายตาและสีหน้าเวลาเข้าฉากกับ รวี (เก้า นพเก้า) และ ณดา (หน่อย บุษกร) คือปลดปล่อยอินเนอร์ออกมาแบบไม่มีกั๊ก
แต่ความพีคคือพอเปลี่ยนโหมดมาหวานกุ๊กกิ๊กกับ อลิสสา (ญาญ่า อุรัสยา) นางเอกของเรื่อง ก็กลายเป็นพ่อไมโครเวฟที่อบอุ่นหัวใจจนแฟน ๆ พร้อมใจกันบอกว่านี่คือตัวร้ายที่น่าสงสารที่สุด ซึ่งเจ้าตัวก็ปลื้มมากกับกระแสตอบรับที่ล้นหลามขนาดนี้
ใครอยากรู้เรื่องราวความโลภ รักสามเส้า และการตามหาความจริงแบบเข้มข้น ติดตาม ตะวันลวง ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูออนไลน์ได้ที่ 3Plus
เอาจริงนะ การเห็นกลัฟร้ายแบบนี้มันมีเสน่ห์แปลก ๆ เหมือนกันว่าไหม? รอดูเลยว่าบทสรุปของความร้ายจะจบลงยังไง!