ดราม่าหยุดโชว์กลางคัน! ใหม่ พัชรี แจงยิบปมค่าจ้าง 4 แสนที่เพชรบูรณ์
กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีคลิปนาทีผู้จัดงานขึ้นบนเวทีและนักร้องสาวประกาศหยุดการแสดงกลางคัน ในคอนเสิร์ตที่ตำบลนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งงานนี้เป็นการว่าจ้างโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง ลุงโทนี่ และมีการขายบัตรเข้าชมตามปกติ
ล่าสุด ตุ๊กติ๊กน้อย หรือ น.ส.ลักษิกา เคนหาราช ผู้จัดการวงของ ใหม่ พัชรี ออกมาเคลียร์ชัดว่า สาเหตุที่ต้องสั่งหยุดโชว์ชั่วคราวเป็นเพราะยังได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ โดยมียอดค้างชำระอยู่ถึง 160,000 บาท ซึ่งตามสัญญาต้องจ่ายให้จบก่อนเริ่มโชว์หรือก่อนวงออกเดินทาง แต่ฝั่งผู้จัดกลับบอกว่าจะจ่ายให้ทีหลัง
ทีมงานพยายามอะลุ่มอล่วยแสดงไปก่อนจนถึงเวลาประมาณ 01.00 น. แต่ก็ยังไม่มีการประสานงานเรื่องเงินที่เหลือ ใหม่ พัชรี เลยตัดสินใจหยุดการแสดงเพื่อให้จัดการเรื่องเงินให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งพอได้รับเงินครบแล้วก็กลับขึ้นไปโชว์ต่อจนจบงาน ส่วนที่ต้องตามให้จบในวันนั้นเลย เพราะทีมงานมีคิวต้องเดินทางไปแสดงต่อที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จะให้วนรถกลับมาทวงทีหลังคงไม่ไหว
ส่วนเรื่องค่าจ้าง 400,000 บาทที่หลายคนสงสัย ผู้จัดการยืนยันว่าราคาเป็นไปตามตกลง เพราะเจ้าภาพขอเพิ่มเวลาร้องจากปกติ 5 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 20.00 น. - 02.00 น.) และเจ้าภาพรับผิดชอบค่าอาหารเครื่องดื่มทีมงานทั้งหมด โดยปกติถ้าโชว์ 90 นาที จะอยู่ที่ 250,000 บาท และถ้า 5 ชั่วโมง จะอยู่ที่ประมาณ 300,000–330,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วย
แถมงานนี้ยังมีเรื่องให้จี๊ดอีก เมื่อช่วงที่หยุดรอเงิน มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วตะโกนดูหมิ่นว่าเงิน 160,000 บาท เป็นแค่เงินเล็กน้อย ทำเอาทีมงานเสียใจมาก เพราะสำหรับคนทำงานแล้ว เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่คือเงินสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิต
ปิดท้ายด้วยประเด็นที่ผู้จัดงานขึ้นไปบนเวทีและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อตัวนักร้อง ซึ่งทางผู้จัดการยันชัดว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีการพูดคุยหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าแน่นอน
เงินหมื่นเงินแสนสำหรับบางคนอาจจะดูน้อย แต่สำหรับคนทำงานมันคือต่อลมหายใจเลยนะ ใครจะกล้าบอกว่าเงินแสนหกคือเรื่องเล็กๆ?