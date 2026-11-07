จบกัน! เบนเนทประกาศยุติสัญญาพรีเซ็นเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา มีผลทันที
ช็อกวงการบิวตี้เบาๆ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 เพจเฟซบุ๊ก Bennett ได้โพสต์ประกาศจากบริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด เรื่องการยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยระบุว่าให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 เป็นต้นไป
ความเด็ดขาดคือทางบริษัทไม่ได้แค่หยุดสัญญาเฉยๆ แต่สั่งลุยถอดสื่อโฆษณาทุกชิ้นที่มีภาพของ บุ๋ม ปนัดดา ออกจากทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทด้วย คือแบบเคลียร์พื้นที่ให้เกลี้ยงเลยทีเดียว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก