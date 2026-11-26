ณเดชน์หวงออกนอกหน้า! แท็กหา ตู่ ภพธร หลังเปิดตัวคู่ ญาญ่า ในเรือนมยุรา
เกิดเรื่องน่ารักขึ้นเมื่อ บอย ถกลเกียรติ โพสต์อินสตาแกรมเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2026 เปิดตัวคู่พระนางละครเวที เรือนมยุรา เดอะมิวสิคัล อย่างเป็นทางการ โดยได้ ญาญ่า อุรัสยา มารับบทแม่นกยูง ประกบคู่กับ ตู่ ภพธร ในบทคุณพระนาย ซึ่งมีกำหนดการแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง 20 มิถุนายน 2027
แต่ที่กลายเป็นไวรัลขโมยซีนสุดๆ คือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่รีบพุ่งตัวเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ พร้อมแท็กหา ตู่ ภพธร แบบติดตลกว่า "ให้แค่ครั้งนี้นะครับ" บอกเลยว่าอาการหวงภรรยาแรงมากแต่ก็น่ารักสุดๆ จนแฟนๆ กรี๊ดกันสลบทั้งไอจี ส่วนทางด้าน ญาญ่า อุรัสยา ก็ไม่น้อยหน้า แวะมาส่งหัวใจใต้โพสต์ให้ความหวานเพิ่มเข้าไปอีก
เอาเป็นว่างานนี้คุณสามีคงต้องทำใจ นั่งเชียร์ภรรยาอยู่หน้าเวทีไปก่อนนะ ส่วนความฟินของแม่นกยูงกับคุณพระนายจะปังแค่ไหน แฟนๆ ต้องรอลุ้นกันยาวๆ เลยจ้า
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก