ฉลองครบรอบแต่งงาน 8 ปีแบบสายบุญ จุ๋ย-พุฒ พาลูกๆ เข้าวัดเสริมสิริมงคล
ความรักคือการพาไปทำบุญ! จุ๋ย วรัทยา และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย แชร์โมเมนต์น่ารักๆ ตอนพากันไปทำบุญที่วัด เพื่อฉลองครบรอบ 8 ปีที่แต่งงานกันเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2018 งานนี้กะมาเสริมสิริมงคลให้ชีวิตครอบครัวแบบจัดเต็ม
แต่ความคิวท์ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะทริปนี้ยังพาน้องพีร์เจและน้องเจเพิร์ลมาทำบุญวันเกิดด้วย เห็นภาพแล้วบอกเลยว่าใจละลาย ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์อมยิ้มให้ความอบอุ่นของบ้านนี้กันรัวๆ
เป็นคู่ที่ดูแลกันดีแถมยังพาลูกๆ เข้าวัดแบบนี้ ยอมใจในความน่ารักเลยจริงๆ ใครจะสู้ความละมุนของบ้านนี้ได้บ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก