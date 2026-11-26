มัดรวม 5 จักรวาลที่ โรเบิร์ต แพททินสัน เคยไปเยือน จากพ่อมดสู่นายสายลับ 007
การที่ โรเบิร์ต แพททินสัน ได้รับบทบาทระดับตำนานในจักรวาลหนังสายลับรอบนี้ ทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูว่า นักแสดงชาวอังกฤษคนนี้ผ่านบทบาทอะไรมาบ้าง ซึ่งเขาเป็นทั้งนายแบบและนักดนตรีที่ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลก และเคยถูกนิตยสาร Time จัดให้เป็นหนึ่งใน 100 คนที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกเมื่อปี 2010
จากจุดเริ่มต้นที่เกือบทำให้ประหม่าจนตัวสั่น
บทบาทแรกที่ทำให้คนเริ่มรู้จักเขาคือ 'เซดริก ดิกกอรี่' ใน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) พ่อมดหน้าใสจากบ้านฮัฟเฟิลพัฟที่เป็นตัวแทนโรงเรียนฮอกวอตส์เข้าแข่งประลองเวทไตรภาคี ซึ่งบทนี้แหละที่เป็นใบเบิกทางให้เขากลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในฮอลลีวูด จนถูกนิตยสาร Screen International ยกให้เป็น 'ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการบันเทิงอังกฤษ' (British Star of Tomorrow)
แต่ใครจะเชื่อว่าเบื้องหลังความปัง แพททินสันกลับรู้สึกประหม่าสุดๆ เพราะในหนังสือชีวประวัติ Robert Pattinson: An Unauthorized Biography (2009) โดย เวอร์จิเนีย แบล็คเบิร์น ระบุว่าเขาเกลียดทุกคนที่เป็นแบบเซดริกในโรงเรียน คือพวกที่ไม่เป็นผู้นำ ไม่ร่วมกิจกรรม และไม่เคยถูกเลือกให้เล่นกีฬา แถมในบทหนังยังระบุว่าเขาต้องเป็น 'เด็กหนุ่มอายุ 17 ปี ที่หล่อเหลาอย่างเหลือเชื่อ' ซึ่งเจ้าตัวมองว่าการต้องพยายามทำตัวให้ดูดีตลอดเวลานั้นยากมาก และน่ากลัวยิ่งกว่าการต้องไปเผชิญหน้ากับลอร์ดโวลเดอมอร์เสียอีก
ภาพจำแวมไพร์ที่กลายเป็นดาบสองคม
ถ้าพูดถึงบทที่สร้างชื่อจนเป็นภาพจำถึงทุกวันนี้ ต้องยกให้ 'เอ็ดเวิร์ด คัลเลน' แวมไพร์หนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งฐานะและหน้าตาใน The Twilight Saga (2008 – 2012) ซึ่งช่วงแรกเขาโดนแฟนหนังสือแอนตี้หนักมากเพราะรูปลักษณ์ไม่ตรงตามนิยาย แต่สุดท้ายเขาก็เอาชนะใจทุกคนได้ด้วยทักษะการแสดง จนทำให้หนังทำรายได้ในสัปดาห์แรกเกือบ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างฐานแฟนคลับให้เขาอย่างมหาศาล
ทว่าความสำเร็จนี้กลับเป็นดาบสองคม เพราะพอคนติดภาพพระเอกโรแมนติกทรงเสน่ห์ เขาก็ต้องใช้เวลาต่อสู้กับภาพจำนี้มานานหลายสิบปี เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือนักแสดงที่มีฝีมือจริงๆ ไม่ใช่แค่แวมไพร์ในความทรงจำ
การคืนชีพในฐานะอัศวินรัตติกาลและบทบาทท้าทาย
หลังจากจบยุค Twilight เขาหันไปลุยหนังอินดี้เพื่อฝึกฝนฝีมือ ก่อนจะกลับมาสู่กระแสหลักในช่วง 2-3 ปีก่อน The Batman (2022) โดยมีหนังอย่าง The Lighthouse (2019), Tenet (2020) และ The Devil All the Time (2020) เป็นตัวหล่อหลอมให้บท 'บรูซ เวย์น' หรือแบทแมนเวอร์ชั่นของเขามีมิติมากขึ้น ทั้งสายตาที่ลุ่มลึกภายใต้หน้ากาก และความดุดันในการแสดง ซึ่งบทนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่พิสูจน์ให้แฟนๆ เห็นว่าคำว่า 'นักแสดง' ที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ส่วนจักรวาลถัดไปที่กำลังจะมาถึงใน Dune: Part Three (2026) เขาจะมารับบท 'ไซเทล' ตัวร้ายผู้อยู่เบื้องหลังแผนโค่นล้มพอล อะเทรดีส ซึ่งแพททินสันให้สัมภาษณ์กับ The Wrap ว่าบทนี้ท้าทายมาก เพราะไซเทลไม่ใช่คนที่ร้ายโดยสันดาน แต่เชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้อง แถมยังมีความสามารถเป็น Face Dancer ที่เปลี่ยนหน้าตาเป็นคนอื่นได้ด้วย ต้องใช้ทักษะการแสดงสูงเพื่อให้เห็นถึงความซับซ้อนของตัวละคร
สู่เป้าหมายสูงสุดในจักรวาลสายลับ
และล่าสุดกับจักรวาลสายลับ 007 ที่เขาได้รับบทเป็น 'เจมส์ บอนด์' ซึ่งเจ้าตัวบอกกับ BBC ว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝัน แต่เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการแสดง เพราะเป็นตัวละครระดับตำนานของโลกภาพยนตร์ โดยโปรเจกต์นี้ใช้ชื่อว่า 'James Bond 26' และทาง Amazon MGM Studios วางกำหนดฉายไว้ในปี 2028
ต้องมาลุ้นกันว่าเจมส์ บอนด์ เวอร์ชั่นแพททินสันจะออกมาสุขุมหรือยียวนแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ คือผู้ชายคนนี้เปลี่ยนโหมดจากพ่อมด แวมไพร์ ค้างคาว มาเป็นสายลับได้แบบครบเครื่องสุดๆ
คิดว่าบอนด์เวอร์ชั่นนี้จะหล่อลากดินเหมือนตอนเป็นแวมไพร์ไหมนะ?