ตำนานคืนชีพ! LOSO รวมตัวจัดคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง 30 ปี ขนแฟนเพลง 4 หมื่นคนถล่มราชมังฯ
บอกเลยว่าราชมังคลากีฬาสถานแทบลุกเป็นไฟ เพราะแฟนเพลงกว่า 40,000 ชีวิตพร้อมใจกันมาสร้างประวัติศาสตร์ในคอนเสิร์ตฉลอง 30 ปีของวง LOSO โดยไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยคือการปรากฏตัวของ 'LOSO ORIGINAL' ที่นำโดย พี่เสก, พี่ใหญ่ และพี่รัฐ ซึ่งกลับมารวมตัวกันบนเวทีอีกครั้ง เปิดโชว์ด้วยเพลง 'พันธุ์ทิพย์' พร้อมโปรดักชันแสงสีและพลุไฟที่จัดเต็มมาก แถมยังขนเพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้มาแบบไม่อั้น ทั้ง 'ฉันหรือเธอที่เปลี่ยน', 'ฝนตกที่หน้าต่าง', 'สาหัส', 'มอไซค์รับจ้าง', 'เพื่อนใจ', 'คนบ้า', 'คอนฟิวส์ (Confused) ซะ' และ 'เธอชอบนาย' ซึ่งการที่พี่ใหญ่และพี่รัฐกลับมาเล่นเพลงเหล่านี้ร่วมกับพี่เสกบนเวทีเดียวกัน คือโมเมนต์ที่แฟนคลับรอคอยมานานจริงๆ
ต่อด้วยช่วงของ SEK LOSO ที่ขนทัพนักดนตรีฝีมือดีอย่าง พี่เท็ดดี้, พี่ทอมมี่, พี่ต้อม และบรอนโซ่ มาสร้างความพิเศษด้วยการนำเพลง 'ผู้ชนะ', 'จ๋า' และ 'ไม่ยอมตัดใจ' มาบรรเลงร่วมกับวงออร์เคสตรา ก่อนจะเร่งจังหวะให้เดือดขึ้นด้วยเพลง 'เส้นทางลูกผู้ชาย' และมีเซอร์ไพรส์ชวน ERIC ขึ้นมาตีกลองในเพลง 'ฉันไม่สำออย', 'เหงา คิดถึง รอ' และ '14 อีกครั้ง' ก่อนจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลง 'เท่อย่างไทย'
แขกรับเชิญตัวท็อปและโชว์สุดเซอร์ไพรส์
ความสนุกยังไม่หมดแค่นั้น เพราะมี THE TOYS โผล่มาพร้อมกีตาร์สีชมพูลายคิตตี้ที่ดูหวานแหววแต่การโซโล่กีตาร์ดุดันมาก โดยเจ้าตัวประกาศจะเปลี่ยนเพลงร็อกให้เป็นเพลงรัก ก่อนจะโชว์เพลง 'หมาเห่าเครื่องบิน' และ 'อะไรก็ยอม' ในสไตล์ร็อกผสมอาร์แอนด์บีที่สร้างสีสันใหม่ๆ ให้กับเพลงที่คุ้นเคย จากนั้นเปลี่ยนโหมดมาเป็นช่วงอะคูสติกที่พี่เสกหยิบกีตาร์มาเล่นเพลง 'คืนจันทร์' ท่ามกลางทะเลดาวจากแสงแฟลชโทรศัพท์ของแฟนเพลงทั่วสนาม ตามด้วยเพลง 'ไม่ตายหรอกเธอ' และ 'เธอจะรู้บ้างไหม' ที่เติมความละมุนให้ค่ำคืนนี้
ความพิเศษอีกอย่างคือการสลับสมาชิก LOSO แต่ละยุคขึ้นมาร่วมแจม และนำเพลงหาฟังยาก เพลงปีลึก หรือเพลงหน้า B มาเล่นให้ฟังกันสดๆ รวมถึงเพลง 'หมูในอวย' ที่พี่เสกบอกว่าไม่เคยนำมาร้องที่ไหนมาก่อน ส่วนฝั่งครอบครัวก็มี TG TIGER ลูกชายพี่เสกขึ้นมาแร็ปในเพลง 'แม้ว่า' ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดได้ถล่มทลาย ก่อนจะชวนเพื่อนซี้ SEXSKI มาร่วมแจมในเพลง 'INTROVERT' ให้บรรยากาศคึกคักขึ้นไปอีก
พลังร็อกระดับเวิลด์คลาสและบทส่งท้าย
อีกหนึ่งจุดพีคคือการปรากฏตัวของ Nene Royal ที่มาพร้อมพลังร็อกเต็มพิกัด เปิดด้วยเพลง 'ZOMBIE' พร้อมโซโล่กีตาร์ดุๆ และพลุไฟจัดเต็ม ตามด้วยเพลง 'อมพระมาพูด' ของพี่เสก และปิดท้ายด้วยเพลง '5 นาที' ที่โชว์ทักษะกีตาร์จนพี่เสกต้องยกให้เป็น 'Queen of Rock and Roll' ระดับ World Class เลยทีเดียว
ช่วงท้ายคอนเสิร์ต พี่เท็ดดี้ได้โชว์เพลง 'ปั้นปึง' เพลงดังยุค 90 ก่อนที่ LOSO จะจัดเมดเลย์เพลงฮิตรัวๆ ทั้ง 'นานเท่าไรก็รอ', 'ใจสั่งมา', 'ซมซาน', 'จักรยานสีแดง', 'พันธุ์ทิพย์ Ver.Punk Rock', 'บัวลอย', 'อยากเห็นหน้าคุณ' และ 'เราและนาย' ที่ทำให้คน 4 หมื่นคนร้องตามจนสุดเสียง แถมยังมีช่วงอังกอร์ด้วยเพลง 'แทบขาดใจ' และ 'คนหนังเหนียว' โดยมี แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏตัวร่วมร้องเพลง 'รอยยิ้มนักสู้' พร้อมพูดถึงพี่เสกว่าถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ก็ไม่มี LOSO ก่อนจะปิดท้ายด้วยพลุไฟสุดยิ่งใหญ่
ตลอดโชว์มีการใช้โดรนแปรอักษรบนท้องฟ้าและโปรดักชันแสงสีเสียงแบบจัดเต็ม โดยพี่เสกได้บอกรัก LOSO FC ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อขอบคุณแฟนเพลงที่ร่วมเดินทางมาตลอด 30 ปี ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นที่สุดของคืนนั้นเลยก็ว่าได้
เห็นความรักของแฟนเพลงขนาดนี้ ต่อให้ต้องรออีกกี่ปีก็ยอมป่ะ?