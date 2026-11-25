ตัวแม่คัมแบ็ก! เบนซ์ พรชิตา กับบทนพนภาในแรงเงาเวอร์ชันล่าสุด
เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา กลับมาคืนจอแก้วอีกครั้งในรอบ 10 ปี โดยรับบท “นพนภา” เมียหลวงตัวแม่ในละคร แรงเงา เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเจ้าตัวมาพร้อมกับสามีหนุ่ม มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ เพื่อเล่าเบื้องหลังการทำงานและฟีดแบ็กที่ได้รับ
บอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ง่าย เพราะสาวเบนซ์ยอมรับว่าช่วงแรกเครียดและไม่มั่นใจสุดๆ เพราะอายุที่มากขึ้นทำให้การท่องบทด่ายาวๆ ต้องใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้าถึงสองถึงสามวัน ไม่เหมือนสมัยก่อนที่อ่านรอบเดียวจำได้เลย แต่พอได้เริ่มแสดงจริงๆ ก็พบว่าตัวเองยังรักการแสดงและสนุกกับบทนี้มาก
ส่วนฉากตกบันไดเลื่อนในห้างที่กลายเป็นมีมดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั้น จริงๆ แล้วเป็นความตั้งใจของ พี่กู่ เอกสิทธิ์ ผู้กำกับ ที่อยากให้ผลงานออกมาเป็นแนว “ดราม่าคอมเมดี้” เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและโดนใจคนดู
ความปังยังลามไปถึงชีวิตจริง เพราะเวลาสาวเบนซ์ไปส่งลูกที่โรงเรียน มักจะมีกลุ่มผู้ปกครองเข้ามาขอถ่ายคลิปคอนเทนต์ตกบันไดร่วมกันอย่างสนุกสนานด้วย
เอาจริงคือเอ็นดูความพยายามท่องบทด่าของพี่เบนซ์มาก แต่พอดูแล้วคือเอาอยู่ทุกฉากจริงๆ ใครคิดว่าบทเมียหลวงยุคนี้จะสู้ตัวแม่คนนี้ได้บ้าง?