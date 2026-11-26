ลีลาเกินเรื่อง! พ่อค้าผัดหมี่โชว์สกิลขั้นเทพ ทำลูกค้าอึ้งทั้งร้าน
ผู้ใช้ TikTok @food.asia0 เผยภาพพ่อค้าขายผัดหมี่ในประเทศจีนโชว์ทักษะการผัดระดับเทพจนลูกค้าที่มาซื้อแทบยืนอ้าปากค้าง
แต่ที่พีคกว่าลีลาคือปริมาณเส้นที่ดูเหมือนจะใส่มาเยอะเกินไปหน่อย เพราะในจังหวะที่กำลังผัด เส้นแทบกระจายออกจากกระทะเยอะพอสมควร จนชาวเน็ตอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแซวว่า เส้นไหนที่ไม่อร่อยมันจะรีบกระโดดออกจากกระทะเอง หรือสรุปง่ายๆ ว่างานนี้ปริมาณไม่เน้น แต่ขอเน้นลีลาไว้ก่อนแล้วกัน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก