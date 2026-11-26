The Hunger Games: Sunrise on the Reaping เปิดตัวแรง 224 ล้านดอลลาร์ ทุบสถิติหนังภาคต่อ
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping หรือชื่อไทยคือ เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ รุ่งอรุณเกมล่าเกม กลับมาเขย่าวงการหนังอีกครั้งด้วยรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2026 ที่กวาดเงินทั่วโลกไปได้ถึง 224.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือที่ทำเงินได้ 119.3 ล้านดอลลาร์ภายใน 3 วัน จนขึ้นแท่นอันดับ 1 ของสัปดาห์ และเป็นการเปิดตัวที่ปังที่สุดของหนังประเภทภาคต่อ นับตั้งแต่ Rogue One ในปี 2016 ซึ่งเป็นภาคก่อนหน้าของจักรวาล Star Wars
ถ้าดูตัวเลขแบบเจาะลึกจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้มีแรงส่งสูงมาก เพราะก่อนจะถึงสุดสัปดาห์จริง หนังเก็บเงินจากรอบพรีวิวไปแล้ว 21 ล้านดอลลาร์ แถมวันแรกวันเดียวก็กวาดไป 56 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับทุนสร้าง 150 ล้านดอลลาร์ จะเห็นว่าแค่ 3 วันแรกหนังก็คืนทุนไปได้ราว 1.5 เท่าแล้ว ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมค่าการตลาดด้วยซ้ำ ถือว่าเป็นการกลับมาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากที่ภาคก่อนอย่าง The Ballad of Songbirds and Snakes เคยโดนแฟนๆ บ่นว่าดำเนินเรื่องอืดและไม่มีตัวละครที่น่าเอาใจช่วย
สำหรับแฟนชาวไทยได้รับชมกันก่อนอเมริกา 1 วัน โดยหนังเข้าฉายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษ ซึ่งทางสหมงคลฟิล์มและเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้จัดงานปฐมทัศน์ Thailand 50th Hunger Games ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยมีการเนรมิตโรงหนังทั้งชั้นให้กลายเป็นอาณาจักรแคปิตอล และที่น่าสนใจคือมีตัวอย่างเสียงอีสานให้ได้ชมกันด้วย
ย้อนรอยจุดเริ่มต้นของเฮย์มิตช์ อะเบอร์นาธี
เนื้อเรื่องในภาคนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ในภาคแรกถึง 24 ปี โดยโฟกัสที่เรื่องราวของ เฮย์มิตช์ อะเบอร์นาธี ในวัย 16 ปี เด็กหนุ่มจากเขต 12 ที่ต้องเข้าแข่งขันฮังเกอร์เกมส์ครั้งที่ 50 ซึ่งเป็นปีพิเศษที่ทุกเขตต้องส่งบรรณาการเพิ่มเป็นสองเท่าจากปีปกติ ทำให้มีผู้เข้าแข่งขันรวมถึง 48 ชีวิตจาก 12 เขต ซึ่งเฮย์มิตช์คนนี้คือคนเดียวกับที่ วู้ดดี แฮร์เรลสัน เล่นเป็นพี่เลี้ยงขี้เมาของแคตนิสในเวอร์ชันต้นฉบับนั่นเอง
ในภาคนี้ โจเซฟ ซาดา นักแสดงหนุ่มชาวออสเตรเลีย มารับบทเป็นเฮย์มิตช์วัยรุ่น ซึ่งถือเป็นผลงานฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขา โดยโจเซฟเตรียมตัวรับบทนี้แบบจริงจังด้วยการนั่งดูซีรีส์ Cheers ที่แฮร์เรลสันเล่นถึง 15 ตอน และดูหนัง White Men Can Jump ซ้ำหลายรอบเพื่อเลียนแบบจังหวะการพูดและท่าทางของรุ่นพี่ให้สมจริงที่สุด นอกจากนี้ยังมี แม็กเคนนา เกรซ มารับบทเป็นเมย์ซิลี ดอนเนอร์ เจ้าของเข็มกลัดม็อกกิ้งเจย์คนแรก โดยทั้งคู่ปรากฏตัวในฐานะตัวแทนจากเขต 12
การรวมตัวของนักแสดงและทีมงานระดับท็อป
ฝั่งแคปิตอลก็จัดเต็มไม่แพ้กัน โดยได้ ราล์ฟ ไฟนส์ มารับบทเป็นประธานาธิบดีโคริโอลานัส สโนว์ ต่อจากโดนัลด์ สัทเทอร์แลนด์ และทอม บลายธ์ พร้อมด้วย เกล็นน์ โคลส ในบทดรูซิลลา ซิกเคิล เจ้าหน้าที่คุมบรรณาการเขต 12, เคียแรน คัลกิน รับบทเป็นพิธีกรซีซาร์ ฟลิกเกอร์แมน, เอลล์ แฟนนิง รับบทเป็นเอฟฟี ทรินเก็ต และเจสซี เพลมอนส์ ในบทพลูตาร์ก เฮเวนสบี วัยหนุ่ม
ส่วนคนที่แฟนๆ รอคอยอย่างตัวละครจากภาคต้นฉบับก็กลับมาให้หายคิดถึง ทั้ง วู้ดดี แฮร์เรลสัน ในบทเฮย์มิตช์วัยผู้ใหญ่ รวมถึง เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ และ จอช ฮัตเชอร์สัน ที่กลับมารับบทแคตนิสและพีตาในช่วงท้ายของเรื่อง โดยหนังมีความยาว 158 นาที ถ่ายทำที่สเปนและเยอรมนีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2025 ภายใต้การกำกับของ ฟรานซิส ลอว์เรนซ์ ทีมเดิม พร้อมบทโดย บิลลี เรย์ และ ไมเคิล เลสลี ซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายของซูซาน คอลลินส์ ที่วางขายเมื่อปี 2025 และมี เจมส์ นิวตัน ฮาวเวิร์ด ดูแลดนตรีประกอบ ซึ่งทำให้แฟรนไชส์นี้มีหนังออกมาแล้วทั้งหมด 6 เรื่อง
คะแนนวิจารณ์ที่สวนทางกับรายได้
แม้เงินจะเข้าถล่มทลาย แต่เสียงวิจารณ์กลับก้ำกึ่ง โดยใน Rotten Tomatoes ได้คะแนนรวม 68% จากนักวิจารณ์ 191 คน และมีคะแนนเฉลี่ย 6.6 เต็ม 10 ขณะที่ Metacritic ให้คะแนน 54 จาก 100 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน อย่างไรก็ตาม คนดูรอบแรกกลับให้เกรด A ลบ ซึ่งแสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างนักวิจารณ์กับคนดูได้อย่างชัดเจน
ฝั่งนักวิจารณ์ที่ชอบ เดวิด รูนีย์ จาก The Hollywood Reporter มองว่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเฮย์มิตช์จับใจและน่าติดตามกว่าภาคของสโนว์ ส่วน แมตต์ โซลเลอร์ ไซตซ์ จาก RogerEbert.com ให้ 3 ดาวครึ่งจาก 4 โดยชมว่าเป็นหนังที่ไม่โกหกคนดูรุ่นที่โตมากับเรื่องนี้ และ โอลลี ริชาร์ดส์ จาก Empire ให้ 3 ดาว โดยสรุปว่าเป็นเนื้อหาที่เบาเหมือนเชิงอรรถแต่พยายามจะเป็นบทหลัก
ส่วนฝั่งที่ไม่ปลื้ม ปีเตอร์ แบรดชอว์ จาก The Guardian ให้เพียงดาวเดียวจากห้า โดยวิจารณ์ว่าหนังไม่มีเหตุผลในการสร้างนอกจากจะรีดรายได้จากฐานแฟน และ แบรนดอน ยู จาก The New York Times มองว่าหนังทั้งอืดและคับแคบไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ยังส่งผลให้สตูดิโอไลออนส์เกตมีหนังที่เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับ 5 ในประวัติศาสตร์บริษัทอีกด้วย
สรุปว่างานนี้ทีมงานทำถึงหรือเปล่า? ดูจากรายได้ก็น่าจะตอบได้ชัดแล้วล่ะ แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดู จะรอพากย์ไทยหรือซับไทยดีนะ?