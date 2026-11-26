เนโกะ-โยโกะ แท็กทีมบุก มู To Go แชร์มุมมองชีวิตแบบพึ่งพาตัวเอง
มู To Go EP.4 พามาดูความสดใสของสองพี่น้องนักแสดงและศิลปินรุ่นใหม่อย่าง โยโกะ อาภัสรา และพี่สาว เนโกะ เนรัญชรา ที่มาแชร์เรื่องราวการเติบโตโดยมี แทค ภรัณยู รับหน้าที่เป็นพิธีกรคอยสร้างสีสันและละลายพฤติกรรมให้การพูดคุยเป็นกันเองสุดๆ
รอบนี้ไม่ได้มาแค่สายมู แต่มาพร้อมกับแนวคิดการใช้ชีวิต เพราะทั้งคู่เล่าถึงคำสอนของครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องการพึ่งพาตัวเองและการลงมือทำมาโดยตลอด แถมยังเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีสติ พร้อมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ช่วยสร้างสมาธิและเติมพลังใจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
ใครอยากรู้ว่าสองพี่น้องคู่นี้มีมุมมองความเชื่อยังไง ตามไปดูได้ในรายการ มู To Go EP.4 ซึ่งอัปเดตตอนใหม่ทุกคืนวันพุธ เวลา 20:00 น.
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก