รวม 3 ละครสั้นแนวตั้งแนวข้ามกาลเวลา ดูเพลินที่ ตาตั้ง by TrueID
สายละครสั้นแนวตั้งห้ามพลาด เพราะเขาขนพล็อตแนวข้ามกาลเวลามาให้ดูแบบจุกๆ 3 เรื่องรวด บอกเลยว่าแต่ละเรื่องคือฉีกมาก ทั้งหุ่นยนต์ AI ยันสาวอมตะ 200 ล้านปี จะมีเรื่องไหนน่าโดนบ้าง มาเช็กกัน
เริ่มที่ 'เอไอ สาวใช้กรุงเก่า' เรื่องนี้คือความวุ่นวายระดับสิบ เมื่อมอลลี่ หุ่นยนต์ AI จากโลกอนาคตดันถูกดูดข้ามมิติมาตกกลางเรือนขุนนางสมัยอยุธยา ความพีคคือการทดลอง "จูบ" คุณหลวงอินทรต่อหน้าบ่าวไพร่จนบ้านเมืองป่วน แต่พอช่วยคุณหลวงจากการลอบสังหารได้ทัน เรื่องราวก็ยิ่งเข้มข้น เพราะคุณหญิงพุดซ้อนปักใจเชื่อว่าเธอเป็นตัวอัปมงคล แต่คุณหลวงดันออกตัวปกป้องและรับเข้าเป็นสาวใช้ประจำตัวซะงั้น เรื่องนี้ดูได้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2027
ต่อด้วย 'หน้าใหม่ใจซ่อนแค้น' พล็อตแนวล้างแค้นที่สะใจแน่นอน เมื่อพิมพ์ชนก พนักงานใหม่ถูก รสริน อินฟลูเอนเซอร์สาวผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งหนักจนถูกใส่ร้ายและทำร้ายเกือบเสียชีวิต แต่เธอกลับมาเกิดใหม่ด้วยการศัลยกรรมเปลี่ยนหน้าในชื่อ 'ณิชา' เพื่อกลับมาเปิดโปงความชั่วของรสริน ความวุ่นวายคือ อัค CEO ของบริษัทที่เป็นเพื่อนเก่าของพิมพ์ ดันตกหลุมรักณิชาโดยไม่รู้ว่าเป็นคนเดิม เรื่องนี้ต้องรีบดูเพราะดูได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2026 นี้แล้ว
ปิดท้ายด้วย 'แม่บ้านอมตะ' เรื่องนี้เล่นใหญ่ระดับร้อยล้านปี เมื่อลิซ่ามีชีวิตอมตะมานานกว่า 200 ล้านปี แต่เธอกลับมองว่ามันคือคำสาปและอยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาที่วันหนึ่งต้องตาย ทางเดียวที่จะถอนคำสาปได้คืออัญมณีลึกลับที่อยู่ในตระกูลมหาเศรษฐีค้าเพชร ลิซ่าเลยต้องปลอมตัวเป็นแม่บ้านในคฤหาสน์ และวางแผนทำให้คุณทอง ลูกชายคนโตของบ้านตกหลุมรักเพื่อให้เขายอมมอบอัญมณีให้ เรื่องนี้ยาวๆ ไป ดูได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2029
เอาจริงพล็อตคือล้ำเกินเรื่องแม่บ้านอมตะไปมาก ใครชอบแนวนี้จัดเลย จะดูแก้แค้นหรือดูรักข้ามมิติก็มีครบ